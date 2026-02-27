Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही आपे से बाहर हुए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी

Feb 27, 2026 04:23 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
share Share
Follow Us on

बिजनौर में उम्रकैद की सजा सुनते ही दो दोषी आपे से बाहर आ गए। दोनों दोषियों ने कटघरे में खड़े होकर जज को धमकी दे डाली। भरी कोर्ट में जज को धमकी से हड़कंप मच गया।

तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही आपे से बाहर हुए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी

Bijnor court News: यूपी के बिजनौर में उम्रकैद की सजा सुनते ही दो दोषी आपे से बाहर आ गए। दोनों दोषियों ने कटघरे में खड़े होकर जज को धमकी दे डाली। भरी कोर्ट में जज को धमकी से हड़कंप मच गया। इसके बाद जज ने यूपी के गृह सचिव, डीआईजी और जिला जज को चिट्ठी लिखी है। दरअसल चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या के मामले में आरोपी जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी मानकर दोनों को उम्रकैद और 25- 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों अपना आपा खो दिया और कटघरे में खड़े होकर जज को देख लेने की धमकी तक दे डाली। दोनों आरोपी बोले, हमें तेरे घर, गांव सबका पता है। तुमको देख लेंगे। दोषियों की धमकी से डरे जज ने तुरंत गृहसचिव, डीआईजी और जिला जज को चिट्ठी लिखी। हालांकि पुलिस ने न्यायाधीश की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें:मैनपुरी के तत्कालीन एसडीएम कमेंद्र और एसपी रहे अजय कुमार मिश्र को HC का नोटिस

क्या है पूरा मामला

महिला रेनू ने थाना धामपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा थाना धामपुर अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान कार से पहुंचे युवकों ने पुखराज सिंह को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी पुखराज को खींचकर सड़क पर ले गए और कार से कुचलकर हत्या कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने कार में सवार आरोपी जयदीप निवासी शिमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान और ऋषिपाल की पहचान की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में आरोप पत्र आरोपी जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दिए बयान में मृतक पुखराज की बेटी अंजलि ने बताया कि उसकी शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिस कारण उसने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे थे। मुकदमे की पैरवी उसके पिता पुखराज करते थे। इसी रंजिश को लेकर 19 मई 2024 को आरोपियों ने पिता पुखराज की हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:13 साल पुराने चेक बाउंस मामले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

धमकी के बाद न्यायाधीश ने पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार ने बताया कि एडीजे -4 कोर्ट ने शासन सहित उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण फैसलों के दौरान कोर्ट में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला जज बिजनौर, गृहसचिव, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने न्यायाधीश को देख लेने की धमकी दी। उधर सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को सक्षम पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Bijnor News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |