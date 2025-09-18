tumhara beta ilaj karke bahut paisa chap raha hai Fake IPS officer dupes elderly man flees with 10 lakh तुम्हारा बेटा इलाज करके बहुत पैसा छाप रहा है...फर्जी आईपीएस ने बुजुर्ग से की ठगी, 10 लाख लेकर भागा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 18 Sep 2025 09:29 PM
अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र के जलालपुर स्थित क्लीनिक संचालक के बुजुर्ग पिता से एक फर्जी आईपीएस ने रौब गांठते हुए बड़ी ठगी कर ली। व्यक्ति बाकायदा सूट-बूट पहनकर गाड़ी में आया। उसने खुद को सीआईडी में अधिकारी बताया और मरीजों की आवाजाही रुकवा दी। फिर बुजुर्ग को बंधक बनाते हुए मारपीट की। अवैध रूप से कमाई करने का भय दिखाकर एनकाउंटर तक की धमकी दे डाली। इसके बाद 10 लाख रुपये और जेवरात बैग में रखकर फरार हो गया। घटना 12 दिन पहले की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी कैद हो गया। घटना सच पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फर्जी आईपीएस की तलाश में तीन टीमें लगी हुई हैं।

जलालपुर रोड स्थित प्रिंस नगर निवासी योगेंद्र प्रसाद भारतीय खाद्य निगम से सेवानिवृत हैं। उनके बेटे डॉ. सचिन का जलालपुर रोड पर सचदेव क्लीनिक है। उन्होंने बताया कि छह सितंबर को शाम साढ़े पांच बजे बेटा इलाज के लिए दिल्ली गया था। योगेंद्र क्लीनिक पर बैठे थे तभी क्लीनिक पर गाड़ी से सूट-बूट पहना एक व्यक्ति आया। उसने एक पहचान पत्र दिखाते हुए कहा कि मैं सीआईडी से आईपीएस हूं। मुझे बहुत शिकायतें मिली हैं कि तुम्हारा बेटा इलाज करके बहुत पैसा छाप रहा है। तुम नोटों की कुर्सियों पर बैठ रहे हो। उसी समय क्लीनिक की कर्मचारी ममता से उसने कहा कि आप गेट पर बैठिये। कोई भी मरीज अंदर नहीं आना चाहिए। आरोपी ने योगेंद्र को क्लीनिक के अंदर बिठाकर कुंडी अंदर से लगा दी। उनको बंधक बनाकर मारपीट करने लगा।

बोला कि पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है। रुपये दे या बता कि रुपये कहां है, अन्यथा अभी पुलिस रेड पड़वाकर जेल भेज दूंगा। भय में आकर योगेंद्र ने चाबी दे दी। इसके बाद आरोपी उनको क्लीनिक के पीछे बने घर में ले गया। वहां लात मारकर गिरा दिया और अलमारी में रखे किसान फसल ऋण के 10 लाख रुपये और उनकी बेटी व पुत्रवधू के आभूषण (हार, चैन, चूड़ी, अंगूठी, नेकलेस, ब्रेसलेट आदि निकालकर एक बैग में रख ली। फिर बोला कि किसी को बताना मत। बाहर जो पुलिस टीम खड़ी है, उसे वापस कर रहा हूं। अगर शिकायत की तो तुझे और तेरे बेटे को एनकाउंटर में मरवा दूंगा या किसी झूठे केस में फंसा दूंगा।

50 मिनट तक आरोपी ने डराया-धमकाया

आरोपी करीब 50 मिनट तक डॉक्टर के क्लीनिक व घर में रहा। शाम 06.20 बजे गाड़ी से निकल गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें वह अकेला ही आता दिखा है। पुलिस का कहना है कि जाते हुए उसने गाड़ी में बैग भी रखा है।

अन्य डॉक्टरों का धमकाने का प्रयास

पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें आरोपी की काफी हद तक पहचान हो गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कुछ अन्य क्लीनिक पर भी गया था। वहां भी उसने डॉक्टरों को इसी तरह धमकाया, मगर अन्य लोग उसके फर्जीवाड़े को भांप गए। इसके चलते वह असफल रहा।सीओ प्रथम व एएसपी मयंक पाठक बोले-क्लीनिक में एक व्यक्ति ने फर्जी आईपीएस बनकर ठगी की है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें आरोपी गाड़ी में आते-जाते नजर आया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में तीन टीमें लगा दी हैं।

Aligarh News Up Latest News UP Police अन्य..
