Hindi NewsUP Newstumahari beti ko jahan le jana tha wahan liye ja raha hoon father receives call after minor daughter is kidnapped
‘तुम्हारी बेटी को जहां ले जाना था...’, नाबालिग बेटी के अपहरण के बाद पिता को आया फोन

16 वर्षीय किशोरी का सात दिसम्बर की दोपहर उस वक्त अपहरण हो गया, जब किशोरी की मां घर पर नहीं थी। यही नहीं शोहदे ने किशोरी के पिता को फोन पर कॉल कर कहा कि वह उसकी बेटी को जहां ले जाना था, वहां ले जा रहा है। यह फोन सुनकर पिता को पहले तो यकीन नहीं हुआ। वह दौड़े-दौड़े घर आए। घर पर देखा कि बेटी नहीं है।

Dec 11, 2025 03:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बहराइच
यूपी के बहराइच में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। बेटी को तलाश रहे लड़की के पिता ने एक शोहदे पर इसका आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि शोहदे ने उन्हें फोन कर खुद इस बारे में बताया है। बकौल पिता शोहदे ने उनसे फोन पर कहा, ‘तुम्हारी बेटी को जहां ले जाना था लिए जा रहा हूं।’ इस कॉल को सुनकर पिता के होश उड़ गए। वह भागे-भागे थाने पहुंचे और बेटी के अपहरण की जानकारी दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के हजूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी का सात दिसम्बर की दोपहर दो बजे उस समय अपहरण हो गया, जब किशोरी की मां घर पर नहीं थी। यही नहीं शोहदे ने किशोरी के पिता को फोन पर कॉल कर कहा कि वह उसकी बेटी को जहां ले जाना था, वहां ले जा रहा है। यह फोन सुनकर पिता को पहले तो यकीन नहीं हुआ। वह दौड़े-दौड़े घर आए। घर पर देखा कि बेटी नहीं है। किशोरी के न मिलने पर पिता ने सभी संभावित जगहों पर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब पिता ने एक युवक को नामजद कर एफआईआर दर्ज कराई। पिता ने पुलिस को वह मोबाइल नंबर भी मुहैया कराया है जिससे उन्हें फोन आया था। शोहदे का मोबाइल अब स्विच ऑफ जा रहा है।

किशोरी के साथ कार में दुराचार, मुकदमा दर्ज

वहीं बहराइच की ही एक अन्य घटना में एक किशोरी को मंगलवार शाम एक युवक कार में बिठा ले गया। आरोप है कि रास्ते में कार में ही उसके साथ दुराचार किया गया। दोनों के बीच छीना झपटी में कार ट्रक से टकरा गई। इससे युवक और किशोरी दोनों को चोटें आई हैं। लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। प्राथमिक इलाज के बाद किशोरी डिस्चार्ज होकर मां के पास पहुंची और वारदात के बारे में जानकारी दी। पीड़िता को लेकर मां थाने पहुंची और केस दर्ज कराया।

दरगाह थाने के आसाम रोड पर बौंड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इस महिला अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ रहकर मजदूरी कर आजीविका चला रही है। मंगलवार शाम लगभग सात बजे जब महिला अपने के मकान में नहीं थी। नगर कोतवाली के नाजिरपुरा निवासी पप्पू कार से पहुंचा। महिला की बेटी को वह कार पर बिठा ले गया। रास्ते में किशोरी को धमकाकर उसने कार में ही रेप किया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई में कार ट्रक से टकराई। इससे युवक और किशोरी दोनों घायल हो गए। मेडिकल कालेज में चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर घायलों को डिस्चार्ज कर दिया। किशोरी ने मां के पास आकर सारी वारदात बताई। मां बुधवार को किशोरी को साथ लेकर थाने पहुंची। पीड़िता ने नामजद तहरीर दी। वारदात की जानकारी होते ही थाने में हड़कंप मच गया। किशोरी को महिला सिपाही की अभिरक्षा में मेडिकल के लिए भेजते हुए युवक को नामजद कर अपहरण और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

