‘तुम्हारी बेटी को जहां ले जाना था...’, नाबालिग बेटी के अपहरण के बाद पिता को आया फोन

संक्षेप: 16 वर्षीय किशोरी का सात दिसम्बर की दोपहर उस वक्त अपहरण हो गया, जब किशोरी की मां घर पर नहीं थी। यही नहीं शोहदे ने किशोरी के पिता को फोन पर कॉल कर कहा कि वह उसकी बेटी को जहां ले जाना था, वहां ले जा रहा है। यह फोन सुनकर पिता को पहले तो यकीन नहीं हुआ। वह दौड़े-दौड़े घर आए। घर पर देखा कि बेटी नहीं है।

यूपी के बहराइच में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। बेटी को तलाश रहे लड़की के पिता ने एक शोहदे पर इसका आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि शोहदे ने उन्हें फोन कर खुद इस बारे में बताया है। बकौल पिता शोहदे ने उनसे फोन पर कहा, ‘तुम्हारी बेटी को जहां ले जाना था लिए जा रहा हूं।’ इस कॉल को सुनकर पिता के होश उड़ गए। वह भागे-भागे थाने पहुंचे और बेटी के अपहरण की जानकारी दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के हजूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी का सात दिसम्बर की दोपहर दो बजे उस समय अपहरण हो गया, जब किशोरी की मां घर पर नहीं थी। यही नहीं शोहदे ने किशोरी के पिता को फोन पर कॉल कर कहा कि वह उसकी बेटी को जहां ले जाना था, वहां ले जा रहा है। यह फोन सुनकर पिता को पहले तो यकीन नहीं हुआ। वह दौड़े-दौड़े घर आए। घर पर देखा कि बेटी नहीं है। किशोरी के न मिलने पर पिता ने सभी संभावित जगहों पर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब पिता ने एक युवक को नामजद कर एफआईआर दर्ज कराई। पिता ने पुलिस को वह मोबाइल नंबर भी मुहैया कराया है जिससे उन्हें फोन आया था। शोहदे का मोबाइल अब स्विच ऑफ जा रहा है।

किशोरी के साथ कार में दुराचार, मुकदमा दर्ज वहीं बहराइच की ही एक अन्य घटना में एक किशोरी को मंगलवार शाम एक युवक कार में बिठा ले गया। आरोप है कि रास्ते में कार में ही उसके साथ दुराचार किया गया। दोनों के बीच छीना झपटी में कार ट्रक से टकरा गई। इससे युवक और किशोरी दोनों को चोटें आई हैं। लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। प्राथमिक इलाज के बाद किशोरी डिस्चार्ज होकर मां के पास पहुंची और वारदात के बारे में जानकारी दी। पीड़िता को लेकर मां थाने पहुंची और केस दर्ज कराया।