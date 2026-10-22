तुम सपा के एजेंट हो, अखिलेश से मिले हो...गोदाम प्रभारी को भाजपा विधायक ने सबके सामने मारे थप्पड़
महोबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा विधायक गोदाम प्रभारी को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। विधायक ने गोदाम प्रभारी पर बिना अफसरों के आदेश के 100 बोरी चने की बोरी गाड़ी से भेजने का आरोप लगाया है।
महोबा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के महोबा में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने राजकीय कृषि बीज भंडार के गोदाम प्रभारी को सबके सामने एक के बाद तीन तमाचे जड़ दिए। उन्होंने कहा कि तुम सपा के एजेंट और अखिलेश यादव से मिले हो। गरीब लोगों की बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो, बीज किसे भेज रहे थे। इसके लिए जूतों की माला मंगाओ। पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। मामला गरमाया तो जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने गोदाम प्रभारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया।
आरोप है कि बीज भंडार के गोदाम प्रभारी सोनू सिंह यादव अफसरों के आदेश के बिना 100 बोरी चने के बीज गाड़ी में लादकर भेज रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर विधायक भी पहुंच गए। वायरल वीडियो में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि सोनू यादव तुम बीज कहां भेज रहे थे, क्या तुम अंतरयामी हो। कहा, लहंगा-चुनरी मंगाओ और इसे पहनाकर जुलूस निकालो। विधायक किसानों को परेशान करने की बात कहकर कहते हैं कि 40 हजार रुपये वेतन पाने के बाद भी किसानों का शोषण किया जाता है, थप्पड़ मारते हुए बोले-अब जिले में ऐसा ही होगा।
बिना अनुमति जा रहा था 100 बोरी चना
जिला कृषि अधिकारी प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उपकृषि निदेशक द्वारा बुधवार को सूचना दी गई कि राजकीय बीज भंडार चरखारी से पिकअप से 100 बोरी चना कुलपहाड़ स्थित बीज भंडार भेजने की बात कही जा रही है जबकि कुलपहाड़ के कृषि बीज भंडार द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी न होने की बात कही गई। अफसरों के निर्देश पर मौके पर जाकर जांच की गई तो गोदाम प्रभारी सोनू यादव और चतुर्थ श्रेणी कर्मी राधेश्याम साहू बिना आदेश के बीज भेज रहे थे। जांच में पता चला कि दोनों मनमाने ढंग से बीज ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी इंद्र नंदन सिंह के मुताबिक दोनों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच कराई जा रही है।
सपाइयों ने टिप्पणी की निंदा की
इस प्रकरण को लेकर सपाइयों ने विधायक के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। सपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि बृजभूषण राजपूत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रति अमर्यादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जो निंदनीय है। ऐसा बयान प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं का अपमान है। पूर्व अध्यक्ष अजय राज यादव ने भी विधायक पर निशाना साधा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।