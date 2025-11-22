Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newstum nahin tumhara dost pasand hai 12th grade student devastated after hearing girlfriend s phone conversation suicide
तुम नहीं तुम्हारा दोस्त पसंद.. फोन पर गर्लफ्रेंड की बातें सुन टूट गया 12 वीं का छात्र; दे दी जान

तुम नहीं तुम्हारा दोस्त पसंद.. फोन पर गर्लफ्रेंड की बातें सुन टूट गया 12 वीं का छात्र; दे दी जान

संक्षेप:

सुसाइड के बाद जांच में हृदय के मोबाइल में प्रेमिका से बातचीत करने का एक ऑडियो मिला है। इसमें प्रेमिका कह रही है कि मैं अब तुम्हें पंसद नहीं करती हूं, छोड़ना चाहती हूं। मैं तुम्हारे दोस्त से बात करना चाहती हूं, तुम जो चाहो करो। यह सुन बेटा बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैं मर जाऊंगा।

Sat, 22 Nov 2025 05:57 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
‘मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करती हूं, तुम्हारा दोस्त मुझे पसंद है। मुझे तुम बार-बार फोन न करो, तुम्हें जो करना है कर लो, मरना है तो जाओ मर जाओ…’। फोन पर प्रेमिका की ये बातें सुनकर बुरी तरह टूट चुके 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। इकलौते बेटे का शव फंदे से झूलता देख मां चीखते हुए बेसुध हो गई। पुलिस को अंतिम कॉल में प्रेमिका से बातचीत का यह ऑडियो मिला है। फिलहाल, मोबाइल को सील कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यशोदानगर ओ-ब्लॉक निवासी नीरज राय का कानपुर देहात के माती मुख्यालय में ढाबा है। परिवार में पत्नी मंजू, दो बेटियां वंशिका औेर नाभिका के अलावा 17 वर्षीय इकलौता बेटा हृदय राय था। पिता ने बताया कि बेटा ह्दय मां भारती इंटर कालेज में पढ़ता था। बुधवार रात खाना खाने के बाद वह कमरे में करीब 11:30 बजे सोने चला गया। कमरे की लाइट जलती व मोबाइल पर बार-बार घंटी बजती सुन पत्नी मंजू कमरे में पहुंची तो चादर के फंदे से हृदय का शव झूल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता ने बताया कि बेटे के मोबाइल में एक ऑडियो मिला है, जिसमे वह अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है। हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि ऑडियो की जानकारी नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।

कन्नौज में हुई थी मुलाकात

पिता ने बताया कि करीब एक साल पहले बेटा कन्नौज में एक शादी में गया था। यहीं उसकी मुलाकात लड़की से हुई थी। इसके बाद से दोनों में मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि दोनों मिले भी हैं। प्रेम-प्रसंग शुरू होने पर बेटे ने खूब खर्चा भी किया।

मैं मर जाऊंगा... तो मर जाओ

पिता नीरज राय के मुताबिक बेटा हृदय हंसमुख स्वभाव का था। सुसाइड के बाद जांच में उसके मोबाइल में प्रेमिका से बातचीत करने का एक ऑडियो मिला है। इसमें प्रेमिका कह रही है कि मैं अब तुम्हें पंसद नहीं करती हूं, छोड़ना चाहती हूं। मैं तुम्हारे दोस्त से बात करना चाहती हूं, तुम जो चाहो करो। यह सुन बेटा बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं मर जाऊंगा। जवाब में लड़की कहती है तो मर जाओ। बेटियों ने जब मोबाइल चेक किया तो इंस्टा में प्रेमिका से बातचीत करने की चैट भी मिली है। प्रेमिका के इस व्यवहार से टूटकर उसने जान दी है।

