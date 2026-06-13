‘तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा...’, बंद क्लासरूम में छात्राओं से बोला टीचर; दंग रह गए DM

ललितपुर के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली कई छात्राएं डीएम सत्य प्रकाश से मिलीं। उन्होंने जिलाधिकारी को एक शिक्षक के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ऐक्शन के लिए शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें लिखा है कि उनको आंतरिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा तथा रिसर्च प्रोजेक्ट में बहुत कम अंक दिए जाते हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक यहां पढ़ने वाली छात्राओं से क्लास रूम बंद करके बात करते हैं। उनसे कहते हैं कि ‘तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा’। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में पीड़ित छात्राओं के मुंह से यह बातें सुनकर डीएम सत्य प्रकाश आवाक रह गए। उन्होंने छात्राओं को जांच व सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

शुक्रवार को ललितपुर के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली कई छात्राएं जिलाधिकारी सत्य प्रकाश से मिलीं। उन्होंने जिलाधिकारी को एक शिक्षक के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें लिखा है कि उनको आंतरिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा तथा रिसर्च प्रोजेक्ट में बहुत कम अंक दिए जाते हैं। उनको विश्वास है कि यदि उनकी उत्तरपुस्तिकाओं व कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिक्षक ने एक छात्रा से कहा कि ‘तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा’। कई बार छात्राओं को कमरे का दरवाजा बंद करके बिठाया जाता है, जिससे वह असहज महसूस करती हैं। उनको छात्रों की तुलना में कम अंक दिए जाते हैं। शिक्षक कुछ छात्राओं से घर छोड़ने के लिए साथ चलने के लिए कहा जाता है।

उनकी बात नहीं मानने पर वह विद्यार्थी से गलत व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करते हैं। छात्राओं ने बताया कि उन लोगों ने इस संबंध में प्रधानाचार्य से लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। संबंधित शिक्षक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि शिकायती पत्र आरोपित शिक्षक के पास पहुंच गया। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर उसने शिकायत करने वाले का नाम पूछा और दबाव बनाने का प्रयास किया। छात्राओं ने इस मामले की गोपनीय जांच करवाकर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मांग उठाई। जिलाधिकारी ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी प्रकार के दबाव या प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई करने के निर्देश दिए।