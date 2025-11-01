तुम आ जाओ नहीं तो ला दो कोई दूसरी लड़की; डॉक्टर ने महिला कर्मचारी से की शर्मनाक मांग

संक्षेप: महिला कर्मचारी ने अधीक्षक की हरकतों की शिकायत CMO से की थी। महिला कर्मचारी ने डॉक्टर की मांग को ठुकराते हुए नौकरी छोड़ देने की बात कही। वायरल हुए ऑडियो में अधीक्षक महिला स्वास्थ्य कर्मी के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन वह उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है।

यूपी के सुल्तानपुर में एक सरकारी डॉक्टर ने महिला स्वास्थ्य कर्मी के सामने हैरान कर देने वाली शर्मनाक मांग रख दी। जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर अधीक्षक के पद पर तैनात इस डॉक्टर और महिला स्वास्थ्य कर्मी की बातचीत का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो में डॉक्टर महिला कर्मचारी से साथ में घूमने, शॉपिंग कराने और प्यार करने जैसी बातें कर रहे हैं। महिला कर्मचारी ने इसका विरोध किया। तब डॉक्टर ने बेशर्मी की हद करते हुए उससे दूसरी लड़की लाने की बात कही। यह भी कहा कि जो पैसे लगेंगे वह देंगे। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

इससे पहले महिला कर्मचारी ने अधीक्षक की हरकतों की शिकायत सीएमओ से की थी। महिला कर्मचारी ने डॉक्टर की मांग को ठुकराते हुए नौकरी छोड़ देने की बात कही। वायरल हुए ऑडियो में अधीक्षक महिला स्वास्थ्य कर्मी के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन वह उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में एक अन्य महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ किए गए कृत्य को उजागर कर, बदनाम होने की आशंका जताती है।

इस दौरान अधीक्षक उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाते हैं। स्वास्थ्य कर्मी उनको अनसुना करती है। जारी ऑडियो के बाबत बात करने के लिए सीएचसी लंभुआ से संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो सके। डॉ. अनिल की तैनाती कादीपुर सीएचसी पर है। उनके कार्यकाल में एक प्रसूता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, इस पर उनका स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में सीएमओ भारतभूषण ने बताया कि महिला स्वास्थ्य कर्मी ने उसने अधीक्षक की हरकत की शिकायत की है।