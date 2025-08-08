Tuition teacher brother was doing obscene acts with seven year old innocent child arrested on girl complaint सात की मासूम से अश्लील हरकत कर रहा था ट्यूशन टीचर का भाई, बच्ची की शिकायत पर गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अमरोहाFri, 8 Aug 2025 08:50 PM
यूपी के अमरोहा में ट्यूशन टीचर का भाई सात साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। बुधवार को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने पर बच्ची उसे धक्का देकर वहां से भाग निकली। इसके बाद घर पहुंचकर पूरी बात बताई। पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंची मां ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी। शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 घंटे के भीतर आरोपी रिहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां एक मजदूर का परिवार रहता है। उसकी सात साल की बच्ची मोहल्ले में ही एक घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि ट्यूशन टीचर के घर में ही रहने वाले भाई की गंदी नजर बच्ची पर पड़ गई। वह बच्ची से अश्लील बातें करना लगा। बैडटच को लेकर नासमझ बच्ची ने उसकी इन हरकतों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।

बुधवार को आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। किसी तरह बच्ची धक्का देकर वहां से भाग निकली। पीड़िता सीधे अपने घर पहुंची और मां व पिता की जानकारी दी। इसके बाद दंपति बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी रिहान को गिरफ्तार कर लिया, चालान कर अदालत में पेश किया, रिमांड मंजूर होने पर जहां से जेल भेज दिया।

