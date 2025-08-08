सात की मासूम से अश्लील हरकत कर रहा था ट्यूशन टीचर का भाई, बच्ची की शिकायत पर गिरफ्तार

अमरोहा में ट्यूशन टीचर का भाई सात साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। बुधवार को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने पर बच्ची उसे धक्का देकर वहां से भाग निकली। इसके बाद घर पहुंचकर पूरी बात बताई।

यूपी के अमरोहा में ट्यूशन टीचर का भाई सात साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। बुधवार को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने पर बच्ची उसे धक्का देकर वहां से भाग निकली। इसके बाद घर पहुंचकर पूरी बात बताई। पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंची मां ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी। शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 घंटे के भीतर आरोपी रिहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां एक मजदूर का परिवार रहता है। उसकी सात साल की बच्ची मोहल्ले में ही एक घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि ट्यूशन टीचर के घर में ही रहने वाले भाई की गंदी नजर बच्ची पर पड़ गई। वह बच्ची से अश्लील बातें करना लगा। बैडटच को लेकर नासमझ बच्ची ने उसकी इन हरकतों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।