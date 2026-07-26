तू हमें फांसी चढ़वा दे...महिला एसएचओ की अभद्र भाषा पर भड़के व्यापारी, थाने में दिया धरना
मेरठ में महिला थाना प्रभारी की भाषा शैली से नाराज व्यापारियों ने थाने का घेराव किया। लेकिन यहां भी मैडम की भाषा ठीक नहीं हुई। इसके बाद व्यापारियों ने थाने में ही धरना दे दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Video Viral: अपनी अभद्र भाषा और व्यवहार को लेकर अक्सर ही यूपी पुलिस पर दाग लगते रहते हैं। इस बार ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। यहां व्यापारियों ने महिला थाना प्राारी की अभद्र भाषा को लेकर हंगामा किया। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा हे। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी की भाषा शैली से नाराज व्यापारी थाने पहुंच गए और धरना दे दिया। लेकिन थानेदार मैडम की भाषा शैली नहीं बदली। वह अपने बेटे की कसम खाकर व्यापारियों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाती रही। तू-तड़ाक से बात नहीं बनी तो महिला एसएचओ ने विक्टिम कार्ड खेला और कहा- जा तू हमें फांसी चढ़वा दे! व्यापारियों ने थाना प्रभारी की भाषा शैली के विरोध में थाने पर ही धरना दे दिया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
क्या है पूरा मामला
स्थानीय बाजार में अतिक्रमण हटाने और पैठ बाजार के दौरान सब्जी विक्रेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ गया है। घटना से गुस्साए व्यापारियों और दुकानदारों ने नगर के मुख्य बाजारों को बंद कर फलावदा थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। सीओ मवाना के हस्तक्षेप और थाना प्रभारी द्वारा खेद जताए जाने के बाद मामला शांत हुआ। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि वे शनिवार शाम को नियमानुसार पैठ बाजार में अपनी फड़ लगाकर सब्जी बेच रहे थे। इस दौरान थाना प्रभारी पूनम जादौन ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सब्जियों से भरे टोकरों को सड़क पर फेंक दिया।
घटना का विस्तार
बीच-बचाव करने पहुंचे युवा व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आशु पालीवाल, प्रशांत खटीक और अन्य साथियों के साथ भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया। इसके विरोध में व्यापारियों ने नगर के सभी प्रमुख बाजार बंद करा दिए और थाने पहुंचकर करीब दो घंटे तक जोरदार प्रदर्शन व धरना दिया।
प्रशासन का उत्तर
थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन का कहना है कि दुकानदारों को पहले भी कई बार चेतावनी दे चुकी थी कि वे अपना सामान निर्धारित सीमा से बाहर न रखें। शनिवार को पैठ बाजार के कारण भारी भीड़ की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही थी। प्रशासन का यह भी कहना है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान शासन के निर्देशों के अनुरूप है।
सीओ की वार्ता
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मवाना पंकज लवानिया फलावदा थाने पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित व्यापारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की पूरी बात सुनी। सीओ की मौजूदगी में थाना प्रभारी पूनम जादौन ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया।
भविष्य की योजना
सीओ द्वारा निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त किया। हालांकि, व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगे भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।