अब टीटीई नहीं करेगा अगले स्टेशन तक इंतजार, बोर्डिंग पर नहीं मिले तो दूसरे को दे दी जाएगी सीट

ट्रेन की बोर्डिंग नियम को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीटीई यात्रियों का निर्धारित बोर्डिंग से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। यात्री के न आने पर टीटीई चेकिंग के समय ही अपने ईएफटी पर उस सीट पर नॉट टर्नअप दर्ज कर देगा। जिससे दूसरे यात्री को सीट मिल जाएगी।

Feb 04, 2026 08:41 am IST आशीष श्रीवास्तव, गोरखपुर
ट्रेन की बोर्डिंग को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीटीई यात्रियों का निर्धारित बोर्डिंग से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। यात्री के न आने पर टीटीई चेकिंग के समय ही अपने ईएफटी पर उस सीट पर नॉट टर्नअप (यात्री के बोर्डिंग स्टेशन पर आने की सूचना) दर्ज कर देगा। खाली सीट की सूचना अंकित होते ही ट्रेन में वेटिंग या आरएसी टिकट पर चल रहे यात्रियों को वह सीट आवंटित हो जाएगी। सीट आवंटित की सूचना सीधे यात्री के मोबाइल पर चला जाएगा।

दरअसल अभी टीटीई यात्री के निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन पर न आने की स्थिति में यात्री का इंतजार अगले स्टेशन तक करते हैं। अगले स्टेशन पर न आने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को वह सीट आवंटित की जाती है। लेकिन अब रेल मंत्रालय जल्द ही सॉफ्टवेयर में बदलाव करने जा रहा है। इसको लेकर बोर्ड ने रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) को निर्देश भी जारी कर दिया है।

तुरंत होगी सीट की उपलब्धता

यह प्रणाली के शुरू हो जाने से ट्रेन में यात्रा करने वाले प्रतीक्षा और आरएसी टिकट वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। तुरंत अपडेट हो जाने से सीट तत्काल आवंटित हो जाएगी। इस प्रणाली से ट्रेन में खाली सीटों का कुशल प्रबंधन होगा साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक सीट का अधिकतम उपयोग हो। पूर्वोत्तर रेलवे पूर्व मुख्य परिचालन प्रबंधक राकेश त्रिपाठी का कहना है कि यह तकनीक भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।

तीन से पांच फीसदी तक यात्री होते हैं नॉट टर्न अप

लगभग सभी ट्रेनों में कुल सीट के तीन से पांच फीसदी यात्री या किसी कारणवश यात्रा रद कर देते हैं या फिर आसपास के स्टेशनों पर सवार होते हैं। ऐसे में दूसरे स्टेशनों से सवार होने वाले यात्री उसी स्टेशन को बोर्डिंग स्टेशन बनाएं जहां से उन्हें सवार होना है। चार्ट बनने के 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग बदलने की सुविधा होती है। इसके बाद न तो बोर्डिंग बदल सकेंगे और न ही दूसरे स्टेशन से सवार हो सकेंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
