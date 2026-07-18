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बॉडीकैम से लैस होंगे टीटीई, चलती ट्रेन में शक-सुबहा और विवाद की गुंजाइश खत्म

By Ajay Singh
आशीष श्रीवास्तव, गोरखपुर
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यात्रियों द्वारा आए दिन चेंकिंग स्टाफ पर जबरन वसूली और लेनदेन का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा टीटीई और यात्रियों के बीच नोकझोंक की घटनाओं के बाद लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए NER के टीटीई को भी जल्द ही बॉडी कैम उपलब्ध कराया जाएगा।

बॉडीकैम से लैस होंगे टीटीई, चलती ट्रेन में शक-सुबहा और विवाद की गुंजाइश खत्म

Indian Railway News: प्लेटफार्म पर ट्रेन लगने से लेकर यात्रा के दौरान तक टीटीई के आगे-पीछे एक अदद बर्थ के लिए चिरौरी करते लोगों को आपने भी देखा होगा। ऐसे में कई बार चलती ट्रेन में यात्रियों और टीटीई के बीच विवाद की स्थिति भी आ जाती है। अनाधिकृत लेन-देन के आरोप भी लगते हैं। रेलवे ने ऐसे मामलों पर लगाम लगाने और शक-सुबहा, विवाद की गुंजाइश खत्म करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया है। तय किया गया है कि टीटीई अब बॉडीकैम से लैस होंगे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के रायपुर मंडल के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनईआर के तीनों मण्डलों और एनआर के टीटीई को भी जल्द ही बॉडी कैम उपलब्ध कराया जाएगा। बिलासपुर के रायपुर मंडल में इसकी शुरुआत मई-जून में कर दी गई है। यात्रियों द्वारा आए दिन चेंकिंग स्टाफ पर जबरन वसूली और लेनदेन का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा टीटीई और यात्रियों के बीच नोकझोंक की घटनाओं के बाद लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है। कई बार टीटीई बिना गलती के भी कार्रवाई की जद में आ जाते हैं। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सबूत न होने से यात्रियों की सही शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नई व्यवस्था के बाद आरोपों की जांच बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज से की जा सकेगी।

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इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के संरक्षक टीएन पाण्डेय और महामंत्री पवन राय का कहना है कि लगातार लगने वाले आरोपों को देखते हुए संगठन ने रेलवे बोर्ड से डिमांड की थी कि सभी स्टॉफ को बॉडीकैम से लैस करने के साथ ही इसे लगाना अनिवार्य किया जाए। अब ऐसा होने जा रहा है। निश्चित ही इसका लाभ देखने को मिलेगा।

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दूसरे फेज में बुकिंग स्टाफ को बॉडी कैमरा

टीटीई के बाद दूसरे फेज में बुकिंग स्टाफ को भी बॉडी कैमरा दिया जाएगा। जोन के कई स्टेशनों में टिकट काउंटर पर तैनात क्लर्क पर पूरे पैसे लेने के बाद एक-दो टिकट कम देने या फिर फुटकर की आड़ में ज्यादा रुपये लेने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे टिकट समेत सभी बुकिंग काउंटरों में लेनदेन बॉडी कैमरा की निगरानी में कराने की तैयारी कर रही है। इससे एक तरफ यात्रियों में विश्वास बढ़ेगा दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए भी बड़ी सुविधा होगी। उन्हें किसी के गलत आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो बॉडीकैम की रिकॉर्डिंग देखकर सही-गलत का निर्णय लिया जा सकेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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