बॉडीकैम से लैस होंगे टीटीई, चलती ट्रेन में शक-सुबहा और विवाद की गुंजाइश खत्म

यात्रियों द्वारा आए दिन चेंकिंग स्टाफ पर जबरन वसूली और लेनदेन का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा टीटीई और यात्रियों के बीच नोकझोंक की घटनाओं के बाद लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए NER के टीटीई को भी जल्द ही बॉडी कैम उपलब्ध कराया जाएगा।

Indian Railway News: प्लेटफार्म पर ट्रेन लगने से लेकर यात्रा के दौरान तक टीटीई के आगे-पीछे एक अदद बर्थ के लिए चिरौरी करते लोगों को आपने भी देखा होगा। ऐसे में कई बार चलती ट्रेन में यात्रियों और टीटीई के बीच विवाद की स्थिति भी आ जाती है। अनाधिकृत लेन-देन के आरोप भी लगते हैं। रेलवे ने ऐसे मामलों पर लगाम लगाने और शक-सुबहा, विवाद की गुंजाइश खत्म करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया है। तय किया गया है कि टीटीई अब बॉडीकैम से लैस होंगे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के रायपुर मंडल के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनईआर के तीनों मण्डलों और एनआर के टीटीई को भी जल्द ही बॉडी कैम उपलब्ध कराया जाएगा। बिलासपुर के रायपुर मंडल में इसकी शुरुआत मई-जून में कर दी गई है। यात्रियों द्वारा आए दिन चेंकिंग स्टाफ पर जबरन वसूली और लेनदेन का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा टीटीई और यात्रियों के बीच नोकझोंक की घटनाओं के बाद लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है। कई बार टीटीई बिना गलती के भी कार्रवाई की जद में आ जाते हैं। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सबूत न होने से यात्रियों की सही शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नई व्यवस्था के बाद आरोपों की जांच बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज से की जा सकेगी।

इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के संरक्षक टीएन पाण्डेय और महामंत्री पवन राय का कहना है कि लगातार लगने वाले आरोपों को देखते हुए संगठन ने रेलवे बोर्ड से डिमांड की थी कि सभी स्टॉफ को बॉडीकैम से लैस करने के साथ ही इसे लगाना अनिवार्य किया जाए। अब ऐसा होने जा रहा है। निश्चित ही इसका लाभ देखने को मिलेगा।