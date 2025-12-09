मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही चली गई जान

संक्षेप: मथुरा में मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब चलती ट्रेन में टीटीई को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने तत्काल चेन खींचकर ट्रेन को रोका और अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने टीटीई को मृत घोषित कर दिया।

यूपी के मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने तत्काल चेन खींचकर ट्रेन को रोका और जीआरपी आनन-फानन में अस्पताल ले गए। लेकिन वहां डॉक्टरों ने टीटीई को मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार 12953 अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में गुजरात के मुग्रविधि पार्क के रहने वाले करीब 50 साल के टीटीई धीरज कुमार मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। अचानक कोसीकलां स्टेशन के पास तबीयत बिगड़ गई और बेहोशी में वह नीचे गिर पड़े। आनन-फानन में यात्रियों ने कोसीकलां स्टेशन पर ट्रेन की चेन पुलिंग की। ट्रेन रुकते ही जीआरपी और रेलवे कर्मियों ने टीटीई को उतारकर तत्काल प्राइवेट डॉक्टरों की सहायता ली, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, सीएचसी में तैनात डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि टीटीई की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है।

