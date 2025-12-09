Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTTE dies of heart attack on Mumbai-Delhi Rajdhani Express
मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही चली गई जान

संक्षेप:

मथुरा में मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब चलती ट्रेन में टीटीई को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने तत्काल चेन खींचकर ट्रेन को रोका और अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने टीटीई को मृत घोषित कर दिया।

Dec 09, 2025 02:27 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
यूपी के मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने तत्काल चेन खींचकर ट्रेन को रोका और जीआरपी आनन-फानन में अस्पताल ले गए। लेकिन वहां डॉक्टरों ने टीटीई को मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार 12953 अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में गुजरात के मुग्रविधि पार्क के रहने वाले करीब 50 साल के टीटीई धीरज कुमार मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। अचानक कोसीकलां स्टेशन के पास तबीयत बिगड़ गई और बेहोशी में वह नीचे गिर पड़े। आनन-फानन में यात्रियों ने कोसीकलां स्टेशन पर ट्रेन की चेन पुलिंग की। ट्रेन रुकते ही जीआरपी और रेलवे कर्मियों ने टीटीई को उतारकर तत्काल प्राइवेट डॉक्टरों की सहायता ली, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, सीएचसी में तैनात डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि टीटीई की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! एक दिसंबर से बरेली-दिल्ली समेत 46 ट्रेनें रद्द

कानपुर से फर्रुखाबाद-कासगंज मथुरा तक लगेंगे लोको कवच

उधर, ट्रेन संचालन में सुरक्षात्मक उपाय की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे ने लोको में कवच लगाए जाने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर रेल मंडल में यह लोको कवच कानपुर के रावतपुर-फर्रुखाबाद जंक्शन, फर्रुखाबाद जंक्शन-कासगंज जंक्शन, एवं कासगंज जंक्शन-मथुरा जंक्शन खंडों पर लोको में कवच लगाये जाएंगे।

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी गोरखपुर पंकज कुमार सिंह के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे के 136 लोको में कवच लगाये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसमें इज्जतनगर रेल मंडल रावतपुर से कासगंज, मथुरा तक रेल खण्डों पर लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन पर आधारित संचार प्रणाली के साथ कवच का प्रावधान वर्ष 2024-25 के अम्ब्रेला वर्क के तहत कार्य, मशीनरी एवं रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम 2024-25 के तहत मंजूरी प्रदान की गई है।

पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।
