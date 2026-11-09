अहमदाबाद-आसनसोल एक्सप्रेस में TTE की पिटाई, HHT मशीन भी तोड़ा; 3 यात्री गिरफ्तार

झांसी में अहमदाबाद से आसनसोल जा रही ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टीटीई को तीन यात्रियों ने कथित तौर पर पीट दिया। आरोपियों ने टीटीई के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले एचएचटी को भी तोड़ दिया। घटना के चलते ट्रेन का परिचालन करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा।

ट्रेन में यात्रियों की दबंगई का मामला सामने आया है। झांसी में अहमदाबाद से आसनसोल जा रही ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टीटीई को तीन यात्रियों ने कथित तौर पर पीट दिया। आरोपियों ने टीटीई के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) को भी तोड़ दिया। घटना के चलते ट्रेन का परिचालन 54 मिनट तक प्रभावित रहा। जीआरपी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रेलवे अधिकारी प्रदीप सुडेले ने बताया कि ट्रेन संख्या 19435 शनिवार रात 11:09 बजे ललितपुर स्टेशन से रवाना हुई थी। इसके कुछ ही देर बाद यात्रियों ने दो बार अलार्म चेन खींच दी। एक कोच में यात्रियों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर ड्यूटी पर तैनात टीटीई राम सजीवन यादव स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई करने पहुंचे।

आरोप है कि इसी दौरान कोच में मौजूद तीन यात्रियों ने टीटीई के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने टीटीई के पास मौजूद सरकारी हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची और मारपीट तथा तोड़फोड़ के आरोप में तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सुडेले के मुताबिक, घटना के कारण ट्रेन का परिचालन 54 मिनट तक प्रभावित रहा। इसके बाद ट्रेन शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि 12:05 बजे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकी।

गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली की गाड़ियों में नहीं मिली जगह उधर, दीपावली के त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मुसाफिर की भीड़ रहीं। गोरखपुर, मुंबई, भोपाल, दिल्ली रूट की गाड़ियों यात्रियों की भीड़ रहीं है। सीट के अभाव में यात्री स्लीपर कोच से लेकर महिला और दिव्यांग कोच में बैठकर यात्रा करते दिखे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात आरपीएफ फोर्स गाड़ियों के महिला कोच व दिव्यांग कोच खाली कराने के साथ यात्रियों को कोच में बैठाने के लिए कोच के दरवाजों पर खड़ी रहीं। बावजूद इसके ट्रेन छूटते ही यात्री दौड़कर गाड़ियों में चढ़ते रहे।