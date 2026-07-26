ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए, कबाड़ी को बेचते रंगे हाथ पकड़े गए 3 शातिर चोर
इन तीन चोरों ने गजब दुस्साहस दिखा। ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए। झांसी में वे एक कबाड़ी की दुकान पर इन पहियोंं को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने इन शातिर चोरों को दबोच लिया। उनके पास से रेलवे वर्कशॉप के बाहर खुले पड़े दो ट्रकों में लदे तीन टन व्हील बरामद किए गए।
UP News : उत्तर प्रदेश के झांसी में तीन ऐसे शातिर चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए। जीआरपी-आरपीएफ और रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालय टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को बड़ागांव स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर दबिश देकर इन शातिर चोरों को दबोच लिया। उनके पास से रेलवे वर्कशॉप के बाहर खुले पड़े दो ट्रकों में लदे तीन टन व्हील बरामद किए गए। जिन्हें कबाड़ी के यहां बेचा जा रहा था।
कानपुर से रेलवे वैगनों के पहियों (व्हील) को मरम्मत के लिए रेलवे वर्कशॉप लाने वाले दो ट्रकों के चालक, मरम्मत का काम पूरा होने के बाद वापस जा रहे थे। तभी वह वर्कशॉप परिसर में खुले पड़े रेलवे स्क्रैप को कथित रूप से कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल की नजर से बचाकर अपने-अपने ट्रकों में लाद लिया। इसे छिपाकर थाना बड़ागांव क्षेत्र स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर ले गए।
इसी कड़ी में मुखबिर की सटीक सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वर्कशॉप की प्रभारी निरीक्षक अर्चना, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के निरीक्षक योगेश राणा, जीआरपी के निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रेलवे की अनुभागीय टीम के उप निरीक्षक संदीप सेंगर, अपराध शाखा निरीक्षक ओम प्रकाश सहित अन्य ने टीम के साथ कबाड़ी की दुकान पर दबिश दी।
रेलवे पुलिस के अनुसार के मौके पर रेलवे का चोरी किया गया स्क्रैप बेचा जा रहा था। तीन को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपना नाम राम रतन, रामदास और मुकेश कुशवाहा बताया है। इन सभी पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
नजरें बचाकर ले गए दो ट्रक व्हील
रेलवे संपति चोरी करते तीन शातिरों को टीम ने धर-दबोचा। खास यह थी कि चोरों ने अपने-अपने ट्रकों में तीन टन स्क्रैप लोड कर लिया और नजरें बचारक इसे ले भी गए। टीम के अनुसार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03 टन रेलवे स्क्रैप सामग्री बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 75,000 रुपए आंकी गई है। साथ ही चोरी की गई संपत्ति में दोनों ट्रकों को भी मौके पर जब्त कर लिया गया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रेलवे संपत्ति अधिनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूछताछ जारी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें