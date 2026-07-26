ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए, कबाड़ी को बेचते रंगे हाथ पकड़े गए 3 शातिर चोर

इन तीन चोरों ने गजब दुस्साहस दिखा। ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए। झांसी में वे एक कबाड़ी की दुकान पर इन पहियोंं को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने इन शातिर चोरों को दबोच लिया। उनके पास से रेलवे वर्कशॉप के बाहर खुले पड़े दो ट्रकों में लदे तीन टन व्हील बरामद किए गए।

UP News : उत्तर प्रदेश के झांसी में तीन ऐसे शातिर चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने ट्रेन के पहिए ही चुरा लिए। जीआरपी-आरपीएफ और रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालय टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को बड़ागांव स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर दबिश देकर इन शातिर चोरों को दबोच लिया। उनके पास से रेलवे वर्कशॉप के बाहर खुले पड़े दो ट्रकों में लदे तीन टन व्हील बरामद किए गए। जिन्हें कबाड़ी के यहां बेचा जा रहा था।

कानपुर से रेलवे वैगनों के पहियों (व्हील) को मरम्मत के लिए रेलवे वर्कशॉप लाने वाले दो ट्रकों के चालक, मरम्मत का काम पूरा होने के बाद वापस जा रहे थे। तभी वह वर्कशॉप परिसर में खुले पड़े रेलवे स्क्रैप को कथित रूप से कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल की नजर से बचाकर अपने-अपने ट्रकों में लाद लिया। इसे छिपाकर थाना बड़ागांव क्षेत्र स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर ले गए।

इसी कड़ी में मुखबिर की सटीक सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वर्कशॉप की प्रभारी निरीक्षक अर्चना, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के निरीक्षक योगेश राणा, जीआरपी के निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रेलवे की अनुभागीय टीम के उप निरीक्षक संदीप सेंगर, अपराध शाखा निरीक्षक ओम प्रकाश सहित अन्य ने टीम के साथ कबाड़ी की दुकान पर दबिश दी।

रेलवे पुलिस के अनुसार के मौके पर रेलवे का चोरी किया गया स्क्रैप बेचा जा रहा था। तीन को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपना नाम राम रतन, रामदास और मुकेश कुशवाहा बताया है। इन सभी पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।