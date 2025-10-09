truth behind Kanpur blast has come to light. Six policemen including an inspector suspended. ACP has also been removed कानपुर धमाके का सच सामने आया, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसीपी भी हटाए गए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstruth behind Kanpur blast has come to light. Six policemen including an inspector suspended. ACP has also been removed

कानपुर धमाके का सच सामने आया, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसीपी भी हटाए गए

कानपुर धमाके का सच सामने आया। जहां धमाका हुआ, वहां कई दुकानों में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने का बारूद भारी मात्रा में था। एक सीसीटीवीफुटेज भी मिला, जिसमें दुकान में रखे एक ढेर में हुआ विस्फोट दिखा है। वहीं एसएचओ, चौकी इंचार्ज समेट छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसीपी भी हटाए गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
कानपुर धमाके का सच सामने आया, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसीपी भी हटाए गए

यूपी के कानपुर में धमाके का सच सामने आया है। कानपुर पुलिस ने बताया कि मूलगंज के मिश्री बाजार में आतंकी घटना का कोई लिंक नहीं है। आतंकी घटना का उन्होंने खंडन कर दिया है। कानपुर मूलगंज के बिसातखाना में हुए धमाके मामले में ऐक्शन लिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि जहां धमाका हुआ, वहां कई दुकानों में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने का बारूद भारी मात्रा में था। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें दुकान में रखे एक ढेर में हुआ विस्फोट दिखा है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने अवैध पटाखों के जखीरे को रोकने में नाकामयाब रहे एसएचओ, चौकी इंचार्ज समेट छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसीपी भी हटाए गए।

जांच के बाद स्कूटियां और घायल लोग इसकी चपेट में आ गए। दुकानों की तलाशी में भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद किया गया है। बिना अनुमति रिहायशी इलाके में बारूद भंडारण व बिक्री करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। शाम 7:20 बजे मूलगंज थाना क्षेत्र के बिसाती बाजार में यह तेज धमाका हुआ। करीब एक किमी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। पहले सूचना फैली कि धमाका दो स्कूटियों में हुआ। कुछ देर बाद एक स्कूटी में धमाके की बात कही गई पर देर रात जांच में पुलिस को एक सीसी टीवी फुटेज मिला, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई।

ये भी पढ़ें:धमाके से दहला कानपुर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज, यूपी डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट

क्षेत्रीय लोगों ने भी पुलिस को यही सूचना दी। हालांकि इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया। इस फुटेज से साफ हो गया कि वहां अवैध तरीके से पटाखा भंडाकर करके बेचा जा रहा था। जिसके बाद देर रात पुलिस आयुक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानों के मालिकों को बुलवाया। काफी प्रयास के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो पुलिस को ताला तुड़वाकर जांच कराई। खबर लिखे जाने तक पुलिस एक दर्जन दुकानों की जांच कर चुकी थी। अधिकतर दुकानों में पटाखे मिले हैं। जिसके बाद पुलिस की जांच अब यहां अवैध पटाखा कारोबारियों पर टिक गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि दुकान मालिकों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

Up News UP News Today Kanpur
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |