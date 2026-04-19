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स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत बढ़ने का क्या है सच? जानें नियामक आयोग में क्या बोलीं कंपनियां

Apr 19, 2026 08:52 am ISTAjay Singh रोहित मिश्र, लखनऊ
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बिजली दरों पर सुनवाई के पहले नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर पर जवाब मांगा था। कंपनियों ने उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर के दौरान बिजली खपत और स्मार्ट मीटर के बाद बिजली खपत की तुलनात्मक जानकारी दी थी। सभी कंपनियों के आंकड़ों में साफ है कि बिजली की खपत में इजाफा हुआ है।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत बढ़ने का क्या है सच? जानें नियामक आयोग में क्या बोलीं कंपनियां

UP News : स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता भले ही समिति जांचेगी, लेकिन बिजली कंपनियां खुद इसके लगने के बाद खपत बढ़ने की बात स्वीकार कर चुकी हैं। इस साल फरवरी में बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में जवाब दाखिल कर इसकी जानकारी दी थी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत में सबसे ज्यादा इजाफा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के इलाकों में देखने को मिला था जबकि मध्यांचल में अंतर सबसे कम रहा था।

बिजली दरों पर सुनवाई के पहले नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर पर जवाब मांगा था। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर के दौरान बिजली खपत और स्मार्ट मीटर के बाद बिजली खपत की तुलनात्मक जानकारी दी थी। सभी कंपनियों के आंकड़ों में साफ है कि बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्यांचल में औसतन 3.61%, पूर्वांचल में 8.07%, पश्चिमांचल ने 84.24% और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने 8.84% इजाफा दर्ज किया है।

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खपत में आई बढ़ोतरी के बाद स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। अगर केवल मीटर बदल जाने के बाद खपत में बढ़ोतरी हो रही है तो उपभोक्ताओं का अंदेशा उचित जान पड़ता है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों के मुकाबले तेज चल रहे हैं।

गर्मी में 33 हजार मेगावॉट पार जाएगी बिजली की मांग

बढ़ती गर्मी की वजह से इस साल बिजली की अधिकतम मांग 33,375 मेगावॉट के पार जा सकती है। अप्रैल में ही बिजली की अधिकतम मांग 25 हजार मेगावॉट से ऊपर पहुंच चुकी है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने आपूर्ति की रणनीति बना ली है।

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बढ़ी खपत की वजह हो साफ: उपभोक्ता परिषद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत में इजाफे की वजह साफ होनी चाहिए। बिजली कंपनियां जब खुद स्वीकार कर रही हैं कि खपत में बढ़ोतरी हुई है, तो उन्हें स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर जांच करानी चाहिए थी। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा है।

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आयोग में बताया कि ऐसे बढ़ी खपत

वितरण निगम खपत स्मार्ट मीटर से पहले स्मार्ट मीटर के बाद

मध्यांचल 183.30 189.92

पूर्वांचल 322.83 348.91

दक्षिणांचल 207.76 226.13

पश्चिमांचल 118.94 219.15

(नोट - खपत के आंकड़े औसत यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रतिदिन हैं)

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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