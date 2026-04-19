स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत बढ़ने का क्या है सच? जानें नियामक आयोग में क्या बोलीं कंपनियां

बिजली दरों पर सुनवाई के पहले नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर पर जवाब मांगा था। कंपनियों ने उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर के दौरान बिजली खपत और स्मार्ट मीटर के बाद बिजली खपत की तुलनात्मक जानकारी दी थी। सभी कंपनियों के आंकड़ों में साफ है कि बिजली की खपत में इजाफा हुआ है।

UP News : स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता भले ही समिति जांचेगी, लेकिन बिजली कंपनियां खुद इसके लगने के बाद खपत बढ़ने की बात स्वीकार कर चुकी हैं। इस साल फरवरी में बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में जवाब दाखिल कर इसकी जानकारी दी थी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत में सबसे ज्यादा इजाफा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के इलाकों में देखने को मिला था जबकि मध्यांचल में अंतर सबसे कम रहा था।

बिजली दरों पर सुनवाई के पहले नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर पर जवाब मांगा था। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर के दौरान बिजली खपत और स्मार्ट मीटर के बाद बिजली खपत की तुलनात्मक जानकारी दी थी। सभी कंपनियों के आंकड़ों में साफ है कि बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्यांचल में औसतन 3.61%, पूर्वांचल में 8.07%, पश्चिमांचल ने 84.24% और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने 8.84% इजाफा दर्ज किया है।

खपत में आई बढ़ोतरी के बाद स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। अगर केवल मीटर बदल जाने के बाद खपत में बढ़ोतरी हो रही है तो उपभोक्ताओं का अंदेशा उचित जान पड़ता है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों के मुकाबले तेज चल रहे हैं।

गर्मी में 33 हजार मेगावॉट पार जाएगी बिजली की मांग बढ़ती गर्मी की वजह से इस साल बिजली की अधिकतम मांग 33,375 मेगावॉट के पार जा सकती है। अप्रैल में ही बिजली की अधिकतम मांग 25 हजार मेगावॉट से ऊपर पहुंच चुकी है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने आपूर्ति की रणनीति बना ली है।

बढ़ी खपत की वजह हो साफ: उपभोक्ता परिषद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत में इजाफे की वजह साफ होनी चाहिए। बिजली कंपनियां जब खुद स्वीकार कर रही हैं कि खपत में बढ़ोतरी हुई है, तो उन्हें स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर जांच करानी चाहिए थी। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा है।

आयोग में बताया कि ऐसे बढ़ी खपत वितरण निगम खपत स्मार्ट मीटर से पहले स्मार्ट मीटर के बाद

मध्यांचल 183.30 189.92

पूर्वांचल 322.83 348.91

दक्षिणांचल 207.76 226.13

पश्चिमांचल 118.94 219.15