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ट्रस्टी पर 40% कमीशन लेने का आरोप; राम मंदिर निर्माण के पूर्व इंजीनियर का दावा, SIT ने मांगे सबूत

sandeep हिन्दुस्तान
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाने वाले पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को एसआईटी ने साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया है। दीनानाथ ने सुरक्षा की मांग करते हुए जांच दल के सामने पेश होने की सहमति दी है।

ट्रस्टी पर 40% कमीशन लेने का आरोप; राम मंदिर निर्माण के पूर्व इंजीनियर का दावा, SIT ने मांगे सबूत

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ.अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। दीनानाथ वर्मा ने दावा किया कि शुक्रवार शाम एसआईटी के सदस्य एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पीआरओ मुकुल वर्मा ने उन्हें फोन कर मामले से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। दीनानाथ के अनुसार उन्होंने एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखने की सहमति दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है तो वह टीम के समक्ष जाएंगे।

शिकायत पर महासचिव बोले- जाने दीजिए सब चोर हैं

सोशल मीडिया पर दिए गए वीडियो इंटरव्यू में पुराने संघी रहे व रिटायर इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का दावा है कि पांच तारीख को फैसला आने के बाद 12 को चंपत राय का फोन आया और उन्होंने उन्हें काम करने के लिए बुला लिया। जब निर्माण सामग्री उतरने लगी तब विवाद डॉ अनिल मिश्रा से शुरू हो गया। क्योंकि लागत से ज्यादा बिल दिखाई देने लगा। महासचिव से शिकायत करने पर उन्होंने कहा जाने दीजिए सब चोर हैं।

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ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र पर 40% कमीशन लेने का आरोप

राम मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल के बाद अब दीनानाथ वर्मा ने खुद को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पूर्व इंजीनियर बताकर सोशल मीडिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट के सदस्य डॉ.अनिल मिश्र द्वारा सप्लाई में 40 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था। जिसकी शिकायत उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव से भी की थी इसके बाद उन्हें गणना कक्ष में भेज दिया गया फिर सेवा मुक्त कर दिया गया। आरोप लगाया कि डॉ अनिल मिश्रा ने एल्युमिनियम के कार्य को अपने किसी आदमी से कराया उसका रेट और डिजाइन चंपत जी ने तय किया रजिस्टर में एंट्री करके। लेकिन उसका बिल भी डेढ़ गुना आया। मैंने यह बात काम करने वाले से पूछा तो उसने बताया कि उसे 40 प्रतिशत कमीशन मिश्रा जी को देना पड़ा है। रिकॉर्डिंग को उन्होंने चंपत जी को सुनाया तो वह सन्न रह गए।

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इंटरफेयर ज्यादा होने पर हटाया गया

यही नहीं फिर कैशियर से सामग्री की सूची मांगी तो पता चला कि 200 बोरी सीमेंट का खर्चा हुआ है लेकिन वाउचर 300 बोरी का बना है। उनका दावा है कि घोटाला राम कचहरी मंदिर के प्रांगण में ट्रस्ट कार्यालय बनने के साथ ही शुरू हो गया था। दीनानाथ ने दावा किया कि जब मिश्रा जी को पता लगा कि इंटरफेयर ज्यादा हो गया है तो उन्होंने चंपत जी के माध्यम से उन्हें निर्माण कार्य से अलग करवा दिया।

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