Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोस्ती में भरोसा मुसीबत बना, 2 सहेलियों ने ही लड़की के मोबाइल से ले लिए उसके प्राइवेट वीडियो, फिर..

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़की के लिए दोस्ती में भरोसा मुसीबत बन गया। 2 सहेलियों ने ही लड़की के मोबाइल से उसके प्राइवेट वीडियो ले लिए। इसके बाद धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

दोस्ती में भरोसा मुसीबत बना, 2 सहेलियों ने ही लड़की के मोबाइल से ले लिए उसके प्राइवेट वीडियो, फिर..

राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में दोस्ती का भरोसा एक युवती के लिए मुसीबत बन गया। आरोप है कि परिचित दो युवतियों ने पहले उससे 14 हजार रुपये उधार लिए और बाद में जब युवती ने रकम वापस मांगी तो उसका निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने बुधवार को वह वीडियो युवती के परिजनों को भी भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के मुताबिक वह एक कॉल सेंटर में नौकरी करती है। नौकरी के दौरान उसकी पहचान फैजा इमरान नाम की युवती से हुई थी। फैजा ने उसकी मुलाकात ओमेक्स पैलेस में रहने वाली सलोनी राणा से कराई। इस दौरान दोनों ने दोस्ती का भरोसा जीत लिया। पीड़िता का आरोप है कि सलोनी ने निजी काम बताकर पहले उससे 4 हजार रुपये नकद लिए। कुछ दिन बाद फिर से जरूरत बताकर उसके बैंक खाते से 9,999 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इस तरह कुल 13,999 रुपये ले लिए गए। आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने युवती के मोबाइल से उसका निजी वीडियो अपने फोन में ले लिया।

धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा

जब पीड़िता ने कई बार रुपये वापस मांगे तो दोनों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपियों ने कहा कि अगर पैसे की बात दोबारा की तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। पीड़िता के अनुसार, बुधवार को दोनों ने उसकी निजी वीडियो उसके परिजनों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी। इससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और घर में भी उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने फैजा इमरान और सलोनी राणा के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर बताया कि मोबाइल और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में कार में मिला करोड़ों का खजाना, 3.5 कुंतल चांदी-सोने के जेवरात जब्त
ये भी पढ़ें:राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी की जांच पूरी, जानें कब आएगी फाइनल रिपार्ट
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।