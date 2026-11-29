राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में ट्रस्ट, बदल सकती है नियमावली, पहली बार ट्रस्टियों को मिलेंगे अधिकार
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चौथी बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में ट्रस्ट की नियमावली बदली जा सकती है। ऐसा हुआ तो ट्रस्टियों को पहली बार अधिकार मिलेंगे।
अयोध्या, हिन्दुस्तान संवाद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक्शन में है। यही वजह है कि ट्रस्ट अब अपनी चौथी बैठक करने जा रहा है। ये बैठक दो दिसंबर को मणिराम छावनी में अपराह्न दो बजे से होगी। इसमें पहली बार ट्रस्टियों को अधिकार देने की तैयारी है, इसके लिए न्यास विलेख और नियमावली में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा। ट्रस्ट के पुनर्गठन के बाद अब तक अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो सका है। ऐसे में बैठक में पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ न्यास समितियों के पुनर्गठन, बैंक खातों के संचालन और बड़े निर्माण कार्यों के लिए पूंजीगत खर्च की मंजूरी की व्यवस्था पर भी निर्णय हो सकता है।
राम मंदिर ट्रस्ट की दो सितंबर 2026 को हुई बैठक में ट्रस्टियों के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के साथ नए पूर्णकालिक महासचिव और कोषाध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई थी। नए महासचिव गोविंददेव गिरि ने अपने सहायक के तौर पर सचिव जगदीश आफले को नामित किया था। महासचिव और कोषाध्यक्ष के दायित्व और अधिकार तो नियमावली में पहले से निर्धारित हैं, लेकिन सचिव का नया पद सृजित किया गया। इसी बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति का फैसला भी हुआ था। तब मामला चयन प्रक्रिया तक सीमित था। अब चयनित सीईओ सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल जितेन्द्र मिश्र पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनके अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी लिखित रूप में तय किया जाना है। नए मीडिया सलाहकार के दायित्वों का निर्धारण भी बाकी है।
किसे रिपोर्ट करेंगे, यह भी होगा तय
बैठक में महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सीईओ और मीडिया सलाहकार के बीच अधिकारों व जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाएगा। यह भी तय होगा कि कौन सा पदाधिकारी किसके प्रति जवाबदेह होगा और किसे प्राथमिकता से रिपोर्ट करेगा। ट्रस्ट का पुनर्गठन होने के बाद अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होने से पदाधिकारी सीमित दायरे में ही जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। न्यास समितियों का भी पुनर्गठन प्रस्तावित है। इनमें सदस्यों की संख्या अलग-अलग बढ़ाई जा सकती है।
खातों के संचालन और बड़े भुगतान पर भी फैसला
बैठक का एक अहम विषय ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन भी है। इसके अलावा पूंजीगत खर्च की स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। यह खर्च निर्माण कार्यों से जुड़ा है। इनमें बड़े भुगतान अभी बाकी हैं। मंदिर परिसर में चार किलोमीटर लंबी बाउंड्री, प्रेक्षागृह, विश्रामगृह और कार्यालय के निर्माण के साथ अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों के लिए भुगतान और स्वीकृति की प्रक्रिया तय करना जरूरी माना जा रहा है।
अध्यक्ष की बीमारी और पदाधिकारियों के बाहर रहने से व्यवस्था की जरूरत
सामान्य तौर पर ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष करते हैं। जरूरत पड़ने पर दो पदाधिकारी भी खाते संचालित कर सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास महाराज अस्वस्थ हैं। वहीं महासचिव गोविंद देव गिरि और कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका शहर से बाहर रहते हैं। इसके चलते नियमित कामकाज के लिए सचिव जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे पहले जब महासचिव गोविंद देव गिरि कोषाध्यक्ष का दायित्व भी संभाल रहे थे, तब उन्होंने खाता संचालन की जिम्मेदारी तत्कालीन ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र को सौंप रखी थी। अब दो दिसंबर की बैठक में खाता संचालन की व्यवस्था में क्या बदलाव होता है, इस पर भी नजर रहेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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