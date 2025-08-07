ट्रंप टैरिफः अखिलेश ने विदेश नीति को बताया फेल, मायावती बोलीं- संसद में हो चर्चा

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने टैरिफ को सरकार की विदेश नीति का फेल होना बताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने पूरे मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर थोपे गए टैरिफ को लेकर यूपी में सियासत गरमाने लगी है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार पाबंदिया लग रही हैं उससे अर्थव्यवस्था संकट में हैं। वहीं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने टैरिफ को विश्वासघात बताते हुए सरकार से इस पर संसद में चर्चा की मांग कर डाली है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से तो भारत का पुराना रिश्ता रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गयी। इतने दिनों की सरकार में बहुत सारे फैसले हुए होंगे। सरकार को विदेश नीति देश के लिए बनानी चाहिए थी। कुछ लोगों की हित नहीं साधने चाहिए थे। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार ने कुछ कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के फैसले लिए हों। सपा मुखिया ने कहा कि भारत चौतरफा घिर गया है। सरकार को देश, किसानों और कारोबारियों के हितों के बारे में सोचना चाहिये। केन्द्र की भाजपा सरकार को किसानों, खेती-बाड़ी, दूध और दूध से बने पदार्थो, नौजवानों के बारे में दस साल पहले सोचना चाहिये था। सरकार को प्राथमिकता पर हर सेक्टर का ध्यान रखना चाहिये। उद्योग और उद्योगपति खत्म हो रहे हैं। किसान बर्बाद हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के लोग दावा करते थे कि दुनिया में डंका बज रहा है। सभी देशों से मजबूत रश्तिे हैं। हर देश में सम्मान मिल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री और सरकार को जो कहना पड़ रहा है वह बहुत दुखद है। केन्द्र सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से असफल रही। वहीं किसान, नौजवान को लेकर सरकार के सारे वादे झूठे रहे। भाजपा ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन इतने वर्षो के बाद भी आय दोगुनी नहीं हुई। महंगाई बढ़ गयी है। नौजवानों में बेरोजगारी दर बढ़ी है।

अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी के पीडीए पाठशाला की पढ़ाई को लेकर दिए बयान पर उन्होने कहा कि जो जैसा पढ़ा होगा वहीं बोलेगा। समाजवादियों के लिए ग का मतलब गरीब है। हो सकता है भाजपा के लिए ग फॉर गधा हो। अगर मुख्यमंत्री चाहते कि पढ़ाई हो तो स्कूल नहीं बंद करते। प्राथमिक वद्यिालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ते है। समाजवादी लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों से शक्षिा छीन रही है। हमारे लिए ग का मतलब गरीब है। मुख्यमंत्री को पढाई लिखाई, शक्षिा और विकास से कोई मतलब नहीं है।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार में स्कूल, कॉलेज, महावद्यिालय और वश्विवद्यिालय बनाए गए। शक्षिा मुफ्त की गयी। विकास के लिए बिजली घर बनाए गए। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में थ्री इन्टू सक्सि स्स्टिटी थर्मल सुपर पावर प्लांट लगाया। बिजली उत्पादन बढ़ाया। इससे विकास को रफ्तार मिली। कारोबार और रोजगार बढ़ा लेकिन मुख्यमंत्री बिजली घर लगाने की छोड़िए आज तक थ्री इन्टू सिक्स स्स्टिटी थर्मल सुपर पावर प्लांट बोल भी नहीं पाए।

वहीं, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि केन्द्र सरकार ने अमेरिका के इस फैसले को अन्यायपूर्ण, अनुचित और तर्कहीन बताया है लेकिन देश के लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप के मित्र राष्ट्र द्वारा किया गया विश्वासघात मानते हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा कि ब्रिक्स देश ब्राज़ील की तरह ही भारत पर भी कुल मिलाकर 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ (शुल्क) लगाकर अमेरिका ने जो भारत को आघात पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में अनुचित, अन्यायपूर्ण व अविवेकी बताया है।