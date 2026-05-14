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दूल्हे के भांजे को ट्रक ने रौंदा, बारातियों ने थाने में सिपाहियों को बाल पकड़कर घसीटा, हाईवे पर लगाया जाम

Dinesh Rathour हमीरपुर
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हमीरपुर में मामा की बारात में आए भांजे की गेस्ट हाउस के बाहर ट्रक से कुचलकर मौत होने से गुस्साए बारातियों ने मुस्करा थाने के अंदर घुसकर जमकर उपद्रव किया। दरअसल, हादसे के बाद ट्रक चालक थाने में घुस गया था।

दूल्हे के भांजे को ट्रक ने रौंदा, बारातियों ने थाने में सिपाहियों को बाल पकड़कर घसीटा, हाईवे पर लगाया जाम

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में मामा की बारात में आए भांजे की गेस्ट हाउस के बाहर ट्रक से कुचलकर मौत होने से गुस्साए बारातियों ने मुस्करा थाने के अंदर घुसकर जमकर उपद्रव किया। दरअसल, हादसे के बाद ट्रक चालक थाने में घुस गया था। उसी को पकड़ने के लिए बाराती भी थाने पहुंचे और बंद कमरे का दरवाजा तोड़ने लगे। मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोका तो लोग आक्रोशित हो उठे। हेड मुहर्रिर और कांस्टेबल के बाल पकड़ उन्हे पीटना शुरू कर दिया। थाने में बंद अन्य आरोपितों को भी पीटा। सूचना पर पहुंची अतिरिक्त फोर्स ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति संभाली। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

बुधवार रात जालौन जिले के चंदरसी गांव के दीपक राजपूत की बारात मुस्करा कस्बे में एक गेस्ट हाउस में आई थी। द्वारचार और जयमाल कार्यक्रम के बाद तड़के करीब तीन बजे कुछ बाराती घर जाने की तैयारी में थे। दूल्हे का 10 वर्षीय भांजा उरई निवासी अनिकेत पुत्र राजकुमार भी गेस्ट हाउस से निकलकर सड़क किनारे आकर खड़ा हो गया। तभी वहां से निकले ट्रक ने अनिकेत को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रक समेत मौके से भाग निकला। हादसे के बाद आक्रोशित बाराती उसका पीछा करने लगे। मुस्करा थाने के पास चालक ट्रक से कूदकर थाने के अंदर घुस गया। हालांकि बारातियों ने खलासी का धर दबोचा। उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया।

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गुस्साए लोगों ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा

गुस्साए बाराती चालक की तलाश में थाने के अंदर घुस गए और उसे खोजने लगे। एक बंद कमरे का दरवाजा तोड़ने लगे। इस पर हेड मुहर्रिर दिनेश कुमार ने रोका तो उनके बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव को पहुंचे एक कांस्टेबल को भी पीटा गया। बाराती ट्रक चालक को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। बवाल बढ़ता देख राठ, बिवांर समेत मुस्करा थाने की अतिरिक्त पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच बारातियों ने शव के साथ राठ-हमीरपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम लगने से सैकड़ों वाहन फंस गए। यहां पर वीडियो बना रहे एक युवक के सिर पर किसी ने डंडा मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया।

सीओ के साथ महिलाओं ने की धक्कामुक्की

सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और जाम लगाए लोगों को समझाने लगे। इस पर कुछ महिलाओं ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ के तितर-बितर होने पर स्थिति नियंत्रित हुई। एएसपी एके वर्मा ने बताया कि बवाल के दो अलग-अलग मुकदमे लिखे गए हैं। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। ट्रक चालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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