Truck hit tractor trolley three youths died after jumping and falling on ground in sitapur यूपी में हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, उछलकर जमीन पर गिरे तीन युवकों की मौत
Truck hit tractor trolley three youths died after jumping and falling on ground in sitapur

यूपी में हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, उछलकर जमीन पर गिरे तीन युवकों की मौत

सीतापुर में भीषण हादसा हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी।

Dinesh Rathour सीतापुरTue, 9 Sep 2025 05:28 PM
यूपी के सीतापुर में भीषण हादसा हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार तीनों लोग उछल कर सड़क पर आ गिर और बाद में ट्रक ने इन तीनों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक एक सीमेंट गोदाम पर काम करते थे। घटना के समय तीनों ट्रॉली पर सवार होकर माल गोदाम जा रहे थे।

बताया जाता है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार राम गोपाल (35) पुत्र राम सहाय राठौर निवासी ग्राम खैरेपारा थाना रामकोट, राम सहाय (52) पुत्र छेद्दू पासी निवासी ग्राम बंदीपुर थाना रामकोट और सुधाकर मिश्रा, पुत्र बालक राम मिश्रा हालिया निवासी मोहल्ला नारायण नगर कोतवाली शहर मूल निवासी ग्राम भौता थाना हरदोई की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक सुधाकर मिश्रा एक भाजपा नेता के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले, एएसपी नॉर्थ आलोक सिंह, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। क्रेन से ट्रक को हाईवे से हटवाकर यातायाता बहाल कराया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों एवं एक इंटरनेट कंपनी में काम करने वाले ने अपना नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि दोपहर करीब दो बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर के बाद ट्रॉली पर बैठे तीन लोग उछलकर सड़क पर गिरे और पीछे से उसी ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

