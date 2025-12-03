Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstruck entered a no entry zone after offering Rs 100 to a policeman and crushed an elderly woman
पुलिस वाले को 100 रुपये थमाकर नो एंट्री में घुसा ट्रक, स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला को कुचला

पुलिस वाले को 100 रुपये थमाकर नो एंट्री में घुसा ट्रक, स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला को कुचला

संक्षेप:

बरेली में एक ट्रक वाले ने पुलिस को 100 रुपये देकर नो एंट्री में घुस गया। इस बीच पति के साथ स्कूटी से जा रही महिला की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक की पिटाई कर दी।

Wed, 3 Dec 2025 10:19 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ट्रक वाले ने पुलिस को 100 रुपये देकर नो एंट्री में घुस गया। इस बीच पति के साथ स्कूटी से जा रही बुजुर्ग महिला की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक की पिटाई कर दी। वहां जमकर हंगामा हुआ और करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो भीड़ का गुस्सा शांत हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बारादरी के रहने वाले मुकेश अग्रवाल बुधवार को पत्नी सुनीता के साथ स्कूटी से बैंक जा रहे थे। स्टेडियम रोड पर एके आई हास्पिटल के सामने डेलापीर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आकर सुनीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति मुकेश घायल हो गए। मौके पर जुटी भीड़ ने ट्रक चालक को गाड़ी से खींच लिया और पिटाई कर दी। हंगामा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह चालक को बचाया। नो एंट्री में ट्रकों की अवैध आवाजाही से नाराज भीड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया। सीओ ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। घंटों की मशक्कत के बाद शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान दो घंटे तक स्टेडियम रोड पर लंबा जाम लगा रहा। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि हादसे में मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नो इंट्री के समय ट्रक कैसे वहां आया, इसकी जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, तीन की मौत

पुलिस वाले को 100 रुपये थमाकर नो एंट्री में घुसा था ट्रक

महज 100 रुपये में पुलिस का नो इंट्री का नियम टूट गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने जब चालक की पिटाई शुरू की तो उसने खुद बताया कि वह एक वर्दीवाले को 100 रुपये का नोट थमाकर नो इंट्री में घुसा था। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फट पड़ा। भीड़ उसे सरेराह पीटने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पास के अस्पताल में किसी तरह सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यातायात सुचारू रखने और हादसों पर रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से शहर में कई रास्तों पर दिन में नो इंट्री का नियम लागू किया गया है। लेकिन बुधवार को नो एंट्री में घुसे ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत ने पुलिस के वसूली के खेल का भंडाफोड़ कर दिया। घटना के बाद जुटी भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक को जबरन नीचे खींचकर उसकी लात-घूंसे से पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने चालक से पूछा कि वह नो एंट्री में ट्रक लेकर कैसे आ गया। पिटाई से घायल और घबराया हुआ चालक बोला कि उसने एक वर्दीवाले को 100 रुपये दिए थे। रुपये थमाते ही उसे नो इंट्री में जाने की अनुमति मिल गई थी।

ये भी पढ़ें:चाचा के ताने पर खौला खून, भतीजे को डुबोकर मार डाला

घटना के बाद पहुंचे दूसरे ट्रक को भीड़ ने घेरा

ट्रक की टक्कर से महिला की मौत के बाद हंगामा चल ही रहा था कि अचानक एक और ट्रक उसी रोड पर आ गया। यह देख भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। भीड़ को समझा रही पुलिस से लोगों ने सवाल किया कि आखिर नो एंट्री में अब दोबारा यह ट्रक कैसे आ गया। आक्रोशित लोगों ने ट्रक घेर लिया। हंगामा बढ़ने लगा और बवाल की आशंका को देखते हुए तत्काल तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। पुलिस ने वहां आए दूसरे ट्रक को घेरकर खड़ी भीड़ को काफी मुश्किल से हटाया। दूसरे ट्रक चालक ने भी एक पुलिसवाले को 100 रुपये देकर वहां आने की बात बताई। उसने बताया कि चौराहे के पास खड़े वर्दीवाले को उसने 100 रुपये थमाए थे।

भतीजी की शादी में दिल्ली जाने की थी तैयारी

आशापुरम में रहने वाले मुकेश अग्रवाल का बेटा शांतनु और बहू सोनिया सिंगापुर में रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिचितों ने बताया कि उनकी भतीजी की शादी होने वाली है और मुकेश पत्नी के साथ दिल्ली जाने वाले थे। इसी सिलसिले में वह बैंक जा रहे थे। घटना के वहां पहुंचे परिचितों में कई लोगों के पास मुकेश के बेटे का मोबाइल नंबर था। उसे फोन कर घटना की जानकारी दी गई। परिचितों ने बताया कि बेटा और बहू वहां से आने वाले हैं। यहां मुकेश और उनकी पत्नी सुनीता की देखभाल करने वाले परिवार के लोग भी घटनास्थल पर आ गए। मुकेश को भी काफी चोट लगी है। गंभीर हालत में उनको पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareilly Bareily News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |