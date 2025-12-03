पुलिस वाले को 100 रुपये थमाकर नो एंट्री में घुसा ट्रक, स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला को कुचला

संक्षेप: बरेली में एक ट्रक वाले ने पुलिस को 100 रुपये देकर नो एंट्री में घुस गया। इस बीच पति के साथ स्कूटी से जा रही महिला की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक की पिटाई कर दी।

यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ट्रक वाले ने पुलिस को 100 रुपये देकर नो एंट्री में घुस गया। इस बीच पति के साथ स्कूटी से जा रही बुजुर्ग महिला की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक की पिटाई कर दी। वहां जमकर हंगामा हुआ और करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो भीड़ का गुस्सा शांत हुआ।

बारादरी के रहने वाले मुकेश अग्रवाल बुधवार को पत्नी सुनीता के साथ स्कूटी से बैंक जा रहे थे। स्टेडियम रोड पर एके आई हास्पिटल के सामने डेलापीर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आकर सुनीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति मुकेश घायल हो गए। मौके पर जुटी भीड़ ने ट्रक चालक को गाड़ी से खींच लिया और पिटाई कर दी। हंगामा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह चालक को बचाया। नो एंट्री में ट्रकों की अवैध आवाजाही से नाराज भीड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया। सीओ ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। घंटों की मशक्कत के बाद शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान दो घंटे तक स्टेडियम रोड पर लंबा जाम लगा रहा। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि हादसे में मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नो इंट्री के समय ट्रक कैसे वहां आया, इसकी जांच कराई जाएगी।

पुलिस वाले को 100 रुपये थमाकर नो एंट्री में घुसा था ट्रक महज 100 रुपये में पुलिस का नो इंट्री का नियम टूट गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने जब चालक की पिटाई शुरू की तो उसने खुद बताया कि वह एक वर्दीवाले को 100 रुपये का नोट थमाकर नो इंट्री में घुसा था। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फट पड़ा। भीड़ उसे सरेराह पीटने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पास के अस्पताल में किसी तरह सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यातायात सुचारू रखने और हादसों पर रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से शहर में कई रास्तों पर दिन में नो इंट्री का नियम लागू किया गया है। लेकिन बुधवार को नो एंट्री में घुसे ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत ने पुलिस के वसूली के खेल का भंडाफोड़ कर दिया। घटना के बाद जुटी भीड़ ने ट्रक घेर लिया और चालक को जबरन नीचे खींचकर उसकी लात-घूंसे से पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने चालक से पूछा कि वह नो एंट्री में ट्रक लेकर कैसे आ गया। पिटाई से घायल और घबराया हुआ चालक बोला कि उसने एक वर्दीवाले को 100 रुपये दिए थे। रुपये थमाते ही उसे नो इंट्री में जाने की अनुमति मिल गई थी।

घटना के बाद पहुंचे दूसरे ट्रक को भीड़ ने घेरा ट्रक की टक्कर से महिला की मौत के बाद हंगामा चल ही रहा था कि अचानक एक और ट्रक उसी रोड पर आ गया। यह देख भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। भीड़ को समझा रही पुलिस से लोगों ने सवाल किया कि आखिर नो एंट्री में अब दोबारा यह ट्रक कैसे आ गया। आक्रोशित लोगों ने ट्रक घेर लिया। हंगामा बढ़ने लगा और बवाल की आशंका को देखते हुए तत्काल तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। पुलिस ने वहां आए दूसरे ट्रक को घेरकर खड़ी भीड़ को काफी मुश्किल से हटाया। दूसरे ट्रक चालक ने भी एक पुलिसवाले को 100 रुपये देकर वहां आने की बात बताई। उसने बताया कि चौराहे के पास खड़े वर्दीवाले को उसने 100 रुपये थमाए थे।