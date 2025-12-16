बस्ती में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस की आमने-सामने टक्कर में 4 की मौत, 15 घायल

संक्षेप: बस्ती में सोमवार देर रात ट्रक और बस की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस और ट्रक चालक चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए।

यूपी के बस्ती में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हरदिया चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक और बस की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस और ट्रक चालक चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। बस संतकबीनगर के बेलहर कला गांव से अजमेर शरीफ जा रही थी। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसा रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ यात्रियों के वाहन में फंसे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें बस और ट्रक के चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रक चालक कानपुर का बताया जा रहा है।

मौके पर पहुंचे सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी स्वयं रेस्क्यू और राहत कार्य की मॉनिटरिंग शुरू की। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना, एसपी अभिनंदन ने मौके पर और अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है।