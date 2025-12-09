चीनी मिल के नाले से परेशान पहलवान ने किया जल समाधि का ऐलान, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
UP NewsTroubled by the sugar mill drain the subhash wrestler announced his Jal Samadhi
संक्षेप:

बागपत में चीनी मिल के गंदे नाले से हो रही परेशानियों का समाधान न होने पर एशिया चैंपियन पहलवान ने जल समाधि लेने का ऐलान कर दिया है। पहलवान ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वह अपने जीवन का त्याग कर देंगे।

Dec 09, 2025 11:07 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बागपत
यूपी के बागपत में मलकपुर चीनी मिल के गंदे नाले से हो रही परेशानियों का समाधान न होने पर एशिया चैंपियन सुभाष पहलवान ने जल समाधि लेने का ऐलान कर दिया। पहलवान ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर जनप्रतिनिधियों, मिल प्रबंधन, शासन-प्रशासन को कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वह अपने जीवन का त्याग कर देंगे।

दरअसल, एशिया चैंपियन सुभाष पहलवान दो दिन से अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर मलकपुर चीनी मिल के गंदे नाले से हो रही समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। मिल की गंदगी, प्रदूषण से लेकर नाले की वजह से हो रही मौतें, बीमारी पर भी सुभाष पहलवान काफी बातचीत कर रहे हैं। मंगलवार शाम फिर से सुभाष पहलवान फेसबुक पर लाइव आए। उन्होंने इस बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, मिल प्रबन्धन से लेकर सरकार को स्पष्ट कहा कि या तो वे इस समस्या का हल निकलवाएं या वे इसी मिल के नाले में जल समाधि लेकर अपने जीवन का त्याग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका कोई राजनैतिक लाभ भी नहीं चाहिए। सुभाष पहलवान ने कहा कि लॉयन और मलकपुर के ग्रामीणों से भी एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए तैयार रहें क्योंकि उनका यह क्षेत्र बेशक दुनिया में मलकपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिना लॉयन के मलकपुर का नाम भी अधूरा हैं।

नाले की वजह से बढ़ रहा प्रदूषण

एशिया चैंपियन ने कहा कि प्रदूषण की जो लास्ट स्थिति होती है वह सब इस नाले की वजह से हो रही है। आने वाले दिनों में यह प्रदूषण मौत का सबब बनेगा। विशेषकर युवा पीढ़ी या हमारी आने वाली पीढ़ी को यह बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि इस नाले की वजह से गांव भी छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह समाधान नहीं हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है मिल पर दबाव बनाया जाए। मिल पर दबाव बनाएगी सरकार और सरकार पर दबाव बनाएंगे हमारे जनप्रतिनिधि और इनपर दबाव हम सब मिलकर बनाएंगे। एशिया चैंपियन की इस तरह की घोषणा के बाद लॉयन मलकपुर गांव ही नहीं पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है।

मिल का नाला परोस रहा बीमारी

मलकपुर गांव के बाहरी छोर से बहने वाले मलकपुर चीनी मिल के नाले में भरा रसायन युक्त पानी और लगातार उठती दुर्गंध ने यहां के निवासियों का जीना दूभर कर रखा है। कैंसर से ग्रामीण ग्रसित होते जा रहे हैं। पहलवान का कहना है कि इस नाले की वजह से गांव का हाल भी कहीं हिंडन व कृष्णा नदी किनारे बसे गांवों की तरह ना जो जाएं जहां स्थिति बेहद चिंताजनक हो चली है। पिछले 10 साल के अंदर गांव में संक्रामक बीमारियों और सबसे अधिक कैंसर से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी मिल का पहला पेराई सत्र 1999 में शुरू हुआ था और इसी सत्र के साथ शुरू हो गया था इस गंदे नाले के माध्यम से बीमारियों का फैलने का चक्र जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
