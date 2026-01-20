सूदखोरों के तगादे से टूटा रिटायर्ड बैंककर्मी, घर के अंदर फंदे से लटककर दी जान

संक्षेप: प्रयागराज में एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि सूदखोरों से तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, हालांकि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नैनी कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड चकदोंदी मोहल्ले में रहने एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि सूदखोरों से तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, हालांकि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

जेल रोड चकदोंदी इलाके में रहने वाले 65 वर्षीय बच्चा लाल एसबीआई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। उनके चार बेटे अरुण, अरविंद, राहुल और रजत हैं। बच्चा लाल कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी सीता देवी के मुताबिक रविवार रात खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में गए और कमरा बंद कर फांसी लगा ली। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकले तो पत्नी सीता देवी ने अंदर झांक कर देखा वह फांसी के फंदे से लटक रहे थे।

सीता देवी का आरोप है कि उनके पति ने कुछ लोगों से रुपये उधार लिए थे। रविवार को एक शख्स तगादा करने आया था। आरोप है कि लेनदेन और कर्जा देने वालों के डर से उन्होंने फांसी लगा ली। मामले में इंस्पेक्टर नैनी ब्रज किशोर गौतम ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना देने नहीं आया। न कोई तहरीर दी गई है।

सोनभद्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या उधर, सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत सोमवार सुबह एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करा उसे पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के मुताबिक किसी बात पर हुए घरेलू विवाद को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है।