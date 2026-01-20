Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTroubled by pressure from moneylenders retired bank employee commits suicide
सूदखोरों के तगादे से टूटा रिटायर्ड बैंककर्मी, घर के अंदर फंदे से लटककर दी जान

सूदखोरों के तगादे से टूटा रिटायर्ड बैंककर्मी, घर के अंदर फंदे से लटककर दी जान

संक्षेप:

प्रयागराज में एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि सूदखोरों से तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, हालांकि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

Jan 20, 2026 07:56 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नैनी कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड चकदोंदी मोहल्ले में रहने एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि सूदखोरों से तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, हालांकि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जेल रोड चकदोंदी इलाके में रहने वाले 65 वर्षीय बच्चा लाल एसबीआई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। उनके चार बेटे अरुण, अरविंद, राहुल और रजत हैं। बच्चा लाल कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी सीता देवी के मुताबिक रविवार रात खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में गए और कमरा बंद कर फांसी लगा ली। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकले तो पत्नी सीता देवी ने अंदर झांक कर देखा वह फांसी के फंदे से लटक रहे थे।

सीता देवी का आरोप है कि उनके पति ने कुछ लोगों से रुपये उधार लिए थे। रविवार को एक शख्स तगादा करने आया था। आरोप है कि लेनदेन और कर्जा देने वालों के डर से उन्होंने फांसी लगा ली। मामले में इंस्पेक्टर नैनी ब्रज किशोर गौतम ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना देने नहीं आया। न कोई तहरीर दी गई है।

ये भी पढ़ें:मंगेतर ने जयपुर में लगाई फांसी, खबर मिलते ही चित्रकूट में युवती ने भी दी जान

सोनभद्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

उधर, सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत सोमवार सुबह एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करा उसे पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के मुताबिक किसी बात पर हुए घरेलू विवाद को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक औड़ी मोड़ के अटलनगर वार्ड क्रमांक छ: निवासी मनीष कुमार की 28 वर्षीय पत्नी रानी देवी का अपने पति से रात्रि में दुकान पर सोने जाने को लेकर झगड़ा हुआ। सोमवार सुबह सात बजे जब पति पुन: अपनी रेनुसागर मोड़ स्थित दुकान पर जाने लगा तो रानी देवी ने कमरे में घुस कर क्रोध में दरवाजा बंद कर लिया। घर में मौजूद मनीष की मां ने आशंकावश शोर मचाया। काफी प्रयास के बाद दरवाजा तोड़ा तो अंदर रानी देवी का शव फांसी से झूलता मिला।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |