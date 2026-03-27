सपा नेता सुरेंद्र सागर की बढ़ी मुश्किलें; बेटे, भतीजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें क्या है मामला?

आईओसी के एरिया मैनेजर सेल्स की कार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर,उनके बेटे और भतीजे के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अभी जारी है।

रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जनवरी माह में आईओसी के एरिया मैनेजर सेल्स की कार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर,उनके बेटे और भतीजे के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अभी जारी है। अलीगढ़ के तिरूपति बिहार फेस-1 निवासी अनिल कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एरिया सेल्स मैनेजर हैं। वह तीन साल से रामपुर में ही तैनात थे और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी स्थित एक मकान में किराए पर रहते थे।

सुरेंद्र सागर, बेटे और भतीजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 15 जनवरी को उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। जिस पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। इस प्रकरण में सपा के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर के बेटे हिमांशु और उनके भतीजे नितिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल की गई सुरेंद्र सागर की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ओंकार सिंह ने बताया कि इस चर्चित प्रकरण में विवेचना के दौरान सुरेंद्र सागर का नाम केस में बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।

घर पर भी लटक रही तलवार सुरेंद्र सिंह सागर का सिविल लाइंस की आदर्श कालोनी में तीन मंजिला मकान है। बताया जाता है कि यह मकान उनकी पत्नि के नाम पर है। जिसके ध्वस्तीकरण की तैयारी है। इससे पहले सपा नेता के दो पेट्रोल पंपों को सील कर दिया है। साथ ही एक पंप का डीजल बिक्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब आरडीए ने उनके आदर्श कॉलोनी स्थित मकान का नक्शे से अधिक निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है। यह घर सुरेंद्र सिंह सागर की पत्नी ऊषा सागर के नाम है। नोटिस में सात अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का वक्त दिया गया है।

बसपा से सपा में शामिल हुए सुरेंद्र सिंह सागर आपको बता दें कुछ पहले ही बसपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह सागर सपा में शामिल हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हुई। सुरेंद्र सागर को सपा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है।सागर ने कार्यभार संभालते ही सपा को दलित हितैषी बताते हुए 2027 के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को मजबूत करने का संकल्प लिया था।