योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले GST अफसर की मुसीबत बढ़ी, कारोबारी ने लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप: यूपी में जीएसटी के चर्चित डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह एक और विवाद में फंस गए हैं। प्रशांत सिंह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर रोते हुए और मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। प्रशांत पर अयोध्या के एक बड़े व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अटूट निष्ठा जताते हुए अपने पद से इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। अयोध्या के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने उन पर छापेमारी के नाम पर मानसिक और आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। इससे पहले प्रशांत सिंह के सगे भाई ने ही उन पर फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे प्रशांत सिंह ने नौकरी हासिल की है। इस्तीफा केवल इन आरोपों से बचने के लिए दिया है। हालांकि अब प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया है।

छापेमारी की आड़ में धोखाधड़ी का आरोप अब अयोध्या के मशहूर प्रतिष्ठान 'श्री राजलक्ष्मी साड़ी सूट' के मालिक लक्ष्मण दास ने प्रशांत सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। व्यापारी का आरोप है कि प्रशांत सिंह ने नियमों को ताक पर रखकर उनके व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाई। लक्ष्मण दास के अनुसार, पिछले साल 2 अप्रैल को प्रशांत सिंह अपनी टीम के साथ हमारे यहां छापेमारी करने आए थे। उनके पास 'राज लक्ष्मी सूट' के कागज थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारी दूसरी ब्रांच 'श्री राजलक्ष्मी सूट एंड साड़ी' पर भी छापेमारी की, जिसका जीएसटी नंबर और पिन नंबर पूरी तरह अलग है।"

8 लाख से अधिक के नुकसान का दावा व्यापारी का आरोप है कि डिप्टी कमिश्नर ने दोनों प्रतिष्ठानों के स्टॉक को गलत तरीके से आपस में जोड़ दिया और डेटा के साथ हेराफेरी (फ्रॉड) की। लक्ष्मण दास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत सिंह ने उनके स्टाफ से डरा-धमका कर आईडी और पासवर्ड पूछे और अपने असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए सिस्टम में बदलाव कर उन्हें 8 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

'मऊ' का डर दिखाकर शोषण करने का आरोप व्यापारी ने यह भी दावा किया कि प्रशांत सिंह व्यापारियों के बीच अपनी एक खास छवि का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करते थे। लक्ष्मण दास ने कहा कि प्रशांत सिंह अक्सर 'मऊ' जिले के नाम का हवाला देकर व्यापारियों को डराते-धमकाते थे। वे ईमानदार व्यापारियों का शोषण कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रशांत सिंह ने अपने भाई को भी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताकर पलटवार किया है। मुख्तार अंसारी का कार्य क्षेत्र मऊ ही है। प्रशांत सिंह और उनका परिवार मऊ का ही रहने वाला है।

जांच की मांग और सरकार से गुहार अयोध्या के व्यापारियों ने अब इस मामले में मुख्यमंत्री और शासन से हस्तक्षेप की मांग की है। लक्ष्मण दास ने सरकार से अपील की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए, जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं।