यूपी चुनाव में अखिलेश-मायावती की मुसीबत बढ़ी, चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन से वोट बंटना तय
यूपी चुनाव में चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुसीबत बढ़ा दी है। दलित-मुस्लिम नया गठजोड़ सपा और बसपा के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी समर के बीच चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन के ऐलान ने हलचल बढ़ा दी है। यूपी की सियासत में उपजे नए समीकरण ने अखिलेश और मायावती दोनों की मुसीबत बढ़ा दी है। दलित-मुस्लिम नया गठजोड़ सपा और बसपा के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। राजनीति जानकारों की मानें तो ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी पूरे यूपी को प्रभावित कर सकती है। वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कहां तक सफल होता है।
पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणामों पर नजर डालें तो आईएमआईएमआई कई सीटों पर चुनाव प्रभावित कर सकती है। एआईएमआईएम जहां सपा को तो वहीं, आजाद समाज पार्टी बसपा के परंपरागत वोटों को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ हद तक दलित मतदाता कांग्रेस को भी वोट करते रहे हैं। वजह ओवैसी और चंद्रशेखर के नए तेवर भी हैं। ओवैसी ने जहां मुस्लिम की बात करते दिखे कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। वहीं चंद्रशेखर दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं।
जहां जीत-हार की मार्जिन कम थी उन सीटों को प्रभावित कर सकता है यह गठबंधन
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को औसत 0.49 फीसदी वोट मिले थे। यह दीगर बात है कि कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका। वहीं आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 0.13 फीसदी वोट हासिल किया था। आईएमआईएमआई की बात करें तो पिछले चुनाव में औसतन पांच हजार वोट मिले थे। ऐसे में आईएमआईएमआई ऐसी सीटों को प्रभावित कर सकती है। जहां जीत-हार की मार्जिन कम रही हो।
इन सीटों पर रहेगा फोकस
दोनों दलों का फोकस कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना, कानपुर कैंट, आजमगढ़ में मेहनगर, जौनपुर में मछलीशहर, शाहगंज, बहराइच, श्रावस्ती जैसी सीटों पर है। यहां पिछले चुनाव में पार्टी प्रदर्शन बेहतर रहा था। कुंदरकी में एआईएमआईएम प्रत्याशी मो. वारिस को 14,251 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार ने 1,25,792 वोट हासिल किए थे। यहां सपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के लिए संभल सीट सबसे महत्वपूर्ण साबित थी। यहां एआईएमआईएम उम्मीदवार मो. मुशीर खान 21,470 वोट मिले। 2027 चुनाव में दलितों-मुस्लिमों का वोट गठजोड़ से दोनों दल नए समीकरण साधने की कोशिश में हो।
बिहार में कहा था कि अब रोना मत कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाए
आपको बता दें 2025 में बिहार चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की कई बार कोशिशें की थी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के कई बार पत्र लिखा। कई बार कांग्रेस से नेताओं से मुलाकात की। लेकिन महागठबंधन की ओर से ओवैसी की सभी सिफारिशों को खारिज कर दिया। जिसके बाद ओवैसी ने कहा था कि अब रोना मत कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाए। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्या के साथ तीसरा मोर्चा बनाकर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी। AIMIM सीमांचल की 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। जबकि उसके 2020 में जीते 5 विधायकों में 4 को राजद तोड़ लिया था। जिसके बाद भी ओवैसी 2020 वाला प्रदर्शन दोहराने में सफल रहे थे। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा कई सियासी दल शामिल थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें