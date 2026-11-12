यूपी चुनाव में अखिलेश-मायावती की मुसीबत बढ़ी, चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन से वोट बंटना तय

यूपी चुनाव में चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुसीबत बढ़ा दी है। दलित-मुस्लिम नया गठजोड़ सपा और बसपा के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी समर के बीच चंद्रशेखर-ओवैसी के गठबंधन के ऐलान ने हलचल बढ़ा दी है। यूपी की सियासत में उपजे नए समीकरण ने अखिलेश और मायावती दोनों की मुसीबत बढ़ा दी है। दलित-मुस्लिम नया गठजोड़ सपा और बसपा के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। राजनीति जानकारों की मानें तो ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी पूरे यूपी को प्रभावित कर सकती है। वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कहां तक सफल होता है।

पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणामों पर नजर डालें तो आईएमआईएमआई कई सीटों पर चुनाव प्रभावित कर सकती है। एआईएमआईएम जहां सपा को तो वहीं, आजाद समाज पार्टी बसपा के परंपरागत वोटों को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ हद तक दलित मतदाता कांग्रेस को भी वोट करते रहे हैं। वजह ओवैसी और चंद्रशेखर के नए तेवर भी हैं। ओवैसी ने जहां मुस्लिम की बात करते दिखे कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। वहीं चंद्रशेखर दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं।

जहां जीत-हार की मार्जिन कम थी उन सीटों को प्रभावित कर सकता है यह गठबंधन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को औसत 0.49 फीसदी वोट मिले थे। यह दीगर बात है कि कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका। वहीं आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 0.13 फीसदी वोट हासिल किया था। आईएमआईएमआई की बात करें तो पिछले चुनाव में औसतन पांच हजार वोट मिले थे। ऐसे में आईएमआईएमआई ऐसी सीटों को प्रभावित कर सकती है। जहां जीत-हार की मार्जिन कम रही हो।

इन सीटों पर रहेगा फोकस दोनों दलों का फोकस कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना, कानपुर कैंट, आजमगढ़ में मेहनगर, जौनपुर में मछलीशहर, शाहगंज, बहराइच, श्रावस्ती जैसी सीटों पर है। यहां पिछले चुनाव में पार्टी प्रदर्शन बेहतर रहा था। कुंदरकी में एआईएमआईएम प्रत्याशी मो. वारिस को 14,251 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार ने 1,25,792 वोट हासिल किए थे। यहां सपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के लिए संभल सीट सबसे महत्वपूर्ण साबित थी। यहां एआईएमआईएम उम्मीदवार मो. मुशीर खान 21,470 वोट मिले। 2027 चुनाव में दलितों-मुस्लिमों का वोट गठजोड़ से दोनों दल नए समीकरण साधने की कोशिश में हो।