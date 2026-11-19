अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
फिल्म अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा करीब दो साल पहले किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के मामले में पुलिस जांच कराने की अपील की गई है।
बुलंदशहर, हिन्दुस्तान संवाद। दो साल पहले किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के मामले में फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में नोटिस जारी की है। इस मामले में पुलिस जांच कराने की भी अपील की गई है। अदालत ने विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा के अनुसार, भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई की निवासी हैं और अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहती हैं, इसलिए समन जारी करने से पूर्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 225(1) के तहत पुलिस से जांच (इंक्वायरी) कराना अनिवार्य है। इस संबंध में वादी ने 24 अगस्त 2026 को अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे अवर न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को निस्तारित कर दिया था।
धारा 438/440 के तहत दायर हुई थी निगरानी याचिका
अवर न्यायालय के इसी आदेश के खिलाफ गजेंद्र शर्मा ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में बीएनएसएस की धारा 438/440 के तहत निगरानी याचिका दायर की। 17 सितंबर को हुई सुनवाई में सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली और मुंसरिम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद माना कि निगरानी में बहस योग्य बिंदु मौजूद हैं। अदालत ने याचिका को दर्ज करने, विपक्षीगणों को नोटिस जारी करने और अवर न्यायालय से पत्रावली(एलसीआर) तलब करने का आदेश दिया। साथ ही, निस्तारण के लिए इस पत्रावली को अपर सत्र न्यायाधीश(एमपी-एमएलए) कोर्ट नंबर-1 में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां इस मामले में एक नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें 30 सितंबर को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। हालांकि 30 सितंबर को कंगना रनौत की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया, ऐसे में अब इस मामले में आगामी 5 दिसंबर 2026 को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।