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त्रिपुरा के DGP अपने ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम; लोनी से भाई रवाना

By Ajay Singh
संवाददाता, बागपत
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Tripura DGP Anurag Dhankar found dead : त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय में मृत मिले हैं। वह मूल रूप से यूपी के बागपत जिले के रहने वाले थे। माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है लेकिन इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अनुराग धनखड़ के गांव बागपत के बिहारीपुर में मातम पसरा हुआ है।

त्रिपुरा के DGP अपने ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम; लोनी से भाई रवाना

Tripura DGP Anurag Dhankar found dead : त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ सोमवार को राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित अपने ऑफिस में मृत पाए गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुसाइड करने की चर्चाएं हैं। अनुराग यूपी के बागपत जिले के बिहारीपुर गांव के रहने वाले थे। यूं अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर से गांव में मातम पसर गया है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि अनुराग धनखड़ के भाई आदि गांव में नहीं रहते और उनके मकान पर ताला लगा है मगर खानदान और ग्रामीणों को उनकी मौत की सूचना ने दुखी कर दिया। बड़ौत और लोनी में रहने वाले उनके भाई त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए है।

बिहारीपुर निवासी अनुराग धनखड़ त्रिपुरा राज्य के डीजीपी थे। सोमवार सुबह वह पुलिस मुख्यालय में अचेत अवस्था में पाए गए। अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अफसर थे। अनुराग धनखड़ 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख भी रहे। 2003-04 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कोसोवो मिशन में सेवाएं दीं। 2005 से 2013 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में एसपी और डीआईजी रहे। इसके बाद 2013 से 2016 तक त्रिपुरा में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर तैनात रहे।

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2016 से 2023 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने बीपीआरडी, सीआईएसएफ और सीबीआई में काम किया। सितंबर 2023 में त्रिपुरा के एडीजीपी बने थे। फिर उन्हें कानून-व्यवस्था और इंटेलिजेंस की भी जिम्मेदारी मिली। इसके बाद उन्हें त्रिपुरा का डीजीपी बनाया गया। अनुराग धनखड़ ने फूड टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसके अलावा पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर्स और साइबर क्राइम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया था। वे फ्रॉड मामलों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विशेषज्ञ भी थे। उन्हें पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका था। ग्रामीणों को जैसे ही अनुराग धनखड़ की मौत होने की जानकारी मिली, तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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किन परिस्थितियों में हुई डीजीपी की मौत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह अभी तक साफ नहीं है। इस बारे में अभी अधिकारिक रूप से कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस ने गहनता से मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी उनके ऑफिस का जायजा लिया है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। अनुराग धनखड़ के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। उम्मीद है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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