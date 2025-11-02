लखनऊ पहुंचे त्रिपुरा के सीएम की सुरक्षा में सेंध, होटल में मिलने पहुंचा फर्जी आईआरएस गिरफ्तार

संक्षेप: लखनऊ पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा में सेंध लगाकर एक फर्जी आईआरएस अधिकारी मिलने पहुंच गया। उसने उनके रूम के पास पहुंचकर सुरक्षाधिकारी से कहा कि मुख्यमंत्री मेरे परिचित हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है।

लखनऊ के विभूतिखंड स्थित एक नामचीन होटल में ठहरे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा में सेंध लगाकर एक फर्जी आईआरएस अधिकारी मिलने पहुंच गया। उसने उनके रूम के पास पहुंचकर सुरक्षाधिकारी से कहा कि मुख्यमंत्री मेरे परिचित हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। सुरक्षाधिकारी ने मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने परिचय से इनकार किया। सूचना पर पहुंची विभूतिखंड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के बाद से फरार उसके ड्राइवर की पुलिस तलाश कर रही है।

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के शंकरपुर पूर्वी गुरुद्वारा के पास स्ट्रीट नंबर तीन, प्लॉट नंबर पांच का रहने वाला प्रशांत मोहन है। वह दिल्ली में कोचिंग चलाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा 31 अक्तूबर को केजीएमयू में आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए थे। वह विभूतिखंड के एक नामचीन होटल में रुके थे। उनके तीन दिन पहले से प्रशांत मोहन भी उसी होटल में रुका था। प्रशांत मोहन को सीएम के आने की जानकारी हुई तो वह 30 अक्तूबर को उनके कक्ष के पास पहुंचा। सुरक्षाधिकारी ने उसे रोका। इस पर वह खुद को आईआरएस अधिकारी बताते हुए रौब झाड़ने लगा। बोला कि वह मुख्यमंत्री का करीबी है।

मुख्यमंत्री उससे अच्छे से परिचित हैं। सुरक्षाधिकारी ने प्रशांत को बाहर रोककर मुख्यमंत्री के पास मैसेज भेजा। मुख्यमंत्री ने प्रशांत को जानने से इनकार किया और मिलने से मना कर दिया। इसके बाद सुरक्षाधिकारी ने पुलिस को सूचना दी। यह देख प्रशांत वहां से निकल भागा। कुछ ही देर में विभूतिखंड पुलिस मौके पर पहुंची और लोकेशन के आधार पर प्रशांत को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह दिल्ली में कोचिंग पढ़ाता है। मुख्यमंत्री से सिर्फ मिलना चाहता था। उसका कोई गलत उद्देश्य नहीं था। इसके बाद होटल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।

खुफिया एजेंसियों ने की पूछताछ सीएम की सुरक्षा में सेंध की जानकारी होते ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अफसर आनन-फानन विभूतिखंड थाने पहुंचे। प्रशांत मोहन से गहन पूछताछ की। दिल्ली पुलिस को फोन कर उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस आरोपी का अपराधिक इतिहास खंगाल रही है।