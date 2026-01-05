Hindustan Hindi News
यूपी में ट्रिपल मर्डर: संपत्ति के लिए पिता, बहन और भांजी को मार डाला, छोटे भाई पर भी किया फायर

यूपी में ट्रिपल मर्डर: संपत्ति के लिए पिता, बहन और भांजी को मार डाला, छोटे भाई पर भी किया फायर

संक्षेप:

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने पिता, छोटी बहन और भांजी का कत्ल कर दिया। तीनों के शव गांव के ही एक सूखे कुएं से बरामद हुए।

Jan 05, 2026 11:10 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने पिता, छोटी बहन और भांजी का कत्ल कर दिया। तीनों के शव गांव के ही एक सूखे कुएं से बरामद हुए। आरोपी ने छोटे भाई को भी मारने के लिए उस पर गोली चलाई लेकिन निशाना चूकने से छोटे भाई की जान बच गई और उसे कुछ छर्रे ही लगे। तिहरे हत्याकांड का खुलासा सोमवार को तब हुआ जब छोटे भाई पर हमले के आरोप में बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया। कत्ल किए गए लोग तीन दिन से लापता थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।

बिसानी गांव के मजरा लोकापुर निवासी 60 वर्षीय राम सिंह पटेल का बड़ा बेटा मुकेश पटेल पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था। वहीं, राम सिंह छोटे बेटे मुकुंद लाल, छोटी बेटी 24 वर्षीय साधना और बड़ी बेटी किरन की 14 वर्षीय पुत्री आस्था के साथ पुश्तैनी मकान में रहते थे। लगभग दो साल पहले राम सिंह ने अपनी जमीन छोटे बेटे मुकुंद लाल के नाम लिख दी थी। इस बात से मुकेश पिता और छोटे भाई से खुन्नस रखता था। आए दिन उनमें विवाद होता था।

बहन और भांजी को कुल्हाड़ी से काटा

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात मुकेश पुश्तैनी घर पहुंचा और पिता राम सिंह का गला दबाने लगा। उनकी चीख सुनकर बेटी साधना और नातिन आस्था पहुंचीं तो मुकेश ने कुल्हाड़ी से वार कर दोनों की हत्या कर दी। फिर पिता को मौत के घाट उतार दिया। तीनों को मारने के बाद मुकेश ने घर से लगभग पांच सौ मीटर दूर स्थित सूखे कुएं में तीनों के शवों को डाल कर ऊपर से पुआल भर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश घर में ताला लगाकर चला गया। उस रात मुकुंद लाल घर पर नहीं था।

अगले दिन शनिवार को वह लौटा तो घर से कुछ दूर पहले ही मुकेश ने उस पर तमंचे से गोली चला दी। भाइयों में झगड़े की खबर पाकर बड़ी बहन किरन पति के साथ मायके पहुंची तो ताला बंद था। उसने मुकुंद लाल से पिता, बहन व अपनी बेटी के बारे में पूछा तब पता चला कि वह लापता हैं। मुकुंद की सूचना पर पुलिस ने जब मुकेश को पकड़ा तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, तिहरे हत्याकांड को मृतक राम सिंह के बेटे मुकेश पटेल ने संपत्ति के विवाद में अंजाम दिया था। उसकी निशानदेही पर तीनों शवों को एक कुएं से बरामद कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और छोटे भाई पर हमले में प्रयुक्त तमंचा व दो कारतूस भी बरामद किए गए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

