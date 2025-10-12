ट्रिपल मर्डर: हथौड़ी के ताबड़तोड़ हमले से टूटी थी मां की खोपड़ी, बेटियां नहीं सह पाईं दो-दो वार

बागपत में मौलाना की पिटाई से झुब्ध दो किशोरों द्वारा गांगनौली गांव की मस्जिद में मौत के घाट उतारी गई मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है।

बागपत में मौलाना की पिटाई से झुब्ध दो किशोरों द्वारा गांगनौली गांव की मस्जिद में मौत के घाट उतारी गई मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार बाल अपचारियों ने मौलाना की पत्नी के सिर में हथौड़ी से कई वार किए, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई। इतना ही नहीं गले पर छुरी से भी वार किया गया। वहीं, दोनों बेटियों के सिर पर हथौड़ी के दो-दो घाव मिले हैं। घाव गहरे होने के कारण उनकी मौत हुई। वहीं मां-बेटियों के शवों को लोनी निवासी मायके वाले सुपुर्द ए खाक के लिए अपने साथ ले गए।

दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव की मस्जिद में मौलाना इब्राहीम परिवार के साथ रहता था। मौलाना मस्जिद में बच्चों को तालीम दिया करते थे। बताया जाता है कि ठीक से पढ़ाई न करने पर मौलाना अक्सर हत्यारोपी दो किशोरों की पिटाई किया करते थे। गत दिवस भी मौलाना ने एक किशोर की पिटाई की थी। इससे किशोर क्षुब्ध था। बताया जाता है कि जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकले, तो किशोर ने अपने दूसरे साथी को बुलाया। दोनों ने मौलाना की पत्नी, बेटियों की हत्या करने के इरादे से घर से छुरी व हथौड़ा लेकर दोपहर करीब एक बजे मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के ऊपर बने कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना और बेटी सुमैय्या व सोफिया की हत्या कर दी।

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत का कारण सिर में गहरी चोट लगना आया है। बताया कि मौलाना की पत्नी के सिर पर हथौड़ी से कई वार किए गए, जिससे उसकी खोपड़ी टूट गई। इतना ही नहीं उसके गले पर छूरी से हमला किया गया। इन दोनों चोटों की वजह से उसकी मौत हुई। वहीं, दोनों बच्चियों की मौत का कारण सिर में हथोड़ी से पहुंची गहरी चोट रही। दोनों बच्चियों के सिर पर बाल अपचारियों ने दो-दो हमले किए, जिससे के चलते उनकी मौत हुई।

पिटाई से क्षुब्ध बाल अपचारियों ने वारदात को दिया अंजाम गांगनौली गांव में मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ट्रिपल मर्डर की इस खौफनाक वारदात को मस्जिद में पढ़ने वाले दो बाल अपचारियों ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि पढ़ाई ठीक से न करने पर मौलाना अक्सर उनकी पिटाई करते थे। गत दिवस भी सुबह के समय मौलाना ने एक किशोर की पिटाई की थी। इसके चलते ही उन्होंने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारोपी बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया। एसपी ने बताया रविवार को दोनों नाबालिग हत्यारोपियों का चालान कर दिया गया, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया।

सीसीटीवी कैमरे ने खोला ट्रिपल मर्डर का राज गांगनौली में मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या का खुलासा करने में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अहम रही। दरअसल, ट्रिपल मर्डर के बाद पुलिस के शक की सुई मौलाना की तरफ ही घूम गई। मौलाना के ससुराल वालों ने भी उस पर हत्या करने आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर पाती इससे पूर्व ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने सभी को चौका दिया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कैमरे की रिकार्डिंग चेक की गई, तो उसमें करीब साढ़े बारह बजे मस्जिद में दीनी तालीम लेने वाले गांगनौली निवासी दो नाबालिग छात्र मस्जिद में घुसते नजर आए। इसके बाद दोनों उस कमरे में पहुंचे, जहां से सीसीटीवी कैमरों का संचालन किया जा रहा था। दोनों ने कैमरे बंद कर दिए। करीब दो घंटे तक कैमरे बंद रहे। पुलिस ने इसके बाद की रिकार्डिंग देखी, तो दोनों छात्र मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दिए। जिसके बाद पुलिस ने रात में ही दोनों को हिरासत में ले लिया था। सख्ती से पूछताछ की गई, तो दोनो ट्रिपल मर्डर का राज उगल दिया।

तीन हत्याओं के बाद से सुनसान पड़ी गांव की गलियां गांगनौली गांव में मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की हत्या के बाद से ग्रामीण सहमे हुए है। काफी परिवार तो ऐसे रहे, जिनके घरों में चूल्हे तक नहीं जले। वहीं, रविवार को भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। गांव की गलिया सूनी पड़ी रही। मौलाना के पास सांत्वना देने वाले को लोगों का तांता लगा रहा।

गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ते थे दोनों बाल अपचारी गांगनौली में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले दोनों बाल अपचारी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा सात के छात्र थे। दोनों आपस में दोस्त भी है। बताया कि दोनों स्कूल की पढ़ाई के बाद शाम को मस्जिद में दीनी तालीम लेने जाते थे। दोनों के मकान भी मस्जिद के पास ही है। उनके पिता मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं।