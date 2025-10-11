मस्जिद में ट्रिपल मर्डर: शव उठाने गई पुलिस से धक्का-मुक्की, एएसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ का प्रयास

बागपत में मस्जिद में मौलाना की पत्नी और दो मासूम की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। मस्जिद के अंदर लहूलुहान शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हंगााम शुरू कर दिया। शव लेने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के गुस्से का सामना भी करना पड़ गया।

यूपी के बागपत में मस्जिद में मौलाना की पत्नी और दो मासूम की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। मस्जिद के अंदर लहूलुहान शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हंगााम शुरू कर दिया। शव लेने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के गुस्से का सामना भी करना पड़ गया। गुस्साए लोगों ने मस्जिद का गेट खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जबरदस्ती मस्जिद का गेट खुलवाया तो नाराज लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। इधर घटना की सूचना पर पहुंची एएसपी की गाड़ी का ग्रामीणों ने घेराव कर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

बागपत के गांगनोली गांव की मस्जिद में मौलाना इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मौलाना इसी मस्जिद में पढ़ाते थे। वह मस्जिद के ऊपर बने कमरे में परिवार के साथ रहते थे। बीवी और बच्चियों की हत्या की जानकारी जब मौलाना को लगी तो शाम सवा पांच बजे मौलाना भागे-भागे मस्जिद पहुंचे, जहां लहूलुहान शवों को देखकर मौलाना बदहवास हो गए। इधर देखते ही देखते मस्जिद के पास ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने लगे। ट्रिपल मर्डर को लेकर लोगों में गुस्सा फैलने लगा। पुलिस जब तीनों के शवों को लेने के लिए मस्जिद पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने मस्जिद का गेट ही नहीं खोला। गुस्साए लोग हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जबरन गेट खुलवाकर पुलिस अंदर गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, हालांकि इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की।

मस्जिद से ऐलान कर बुलाई गई थी भीड़ मौलाना की पत्नी और बच्चियों की हत्या के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मौलाना मौके पर मौजूद नहीं थे, वह तालिबानी मंत्री के स्वागत समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए थे। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक मस्जिद से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा कर दी गई और पुलिस का विरोध करने के लिए भी लोगों को उकसाया गया। जैसे ही पुलिस पहुंची तो लोगों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ी। यही नहीं घटना के बाद एएसपी गाड़ी से जब घटनास्थल पर पहुंचे तो नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया।