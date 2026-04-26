ट्रिपल मर्डर: मुंह पर बर्थडे केक लगाने पर कहासुनी, सभासद के 2 भाई और भतीजे को सिर में मारी गोली

विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से अमर, आकाश और मनीष निवासी सुभाष रोड, गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष और अमरदीप नगर पालिका सभासद संजय सैनी के भाई बताए जा रहे हैं। जबकि 17 वर्षीय आकाश उनका भतीजा है।

यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में शनिवार देर रात जिम में बर्थडे पार्टी में मुंह पर केक लगाने को लेकर हुई कहासुनी में पालिका सभासद के भाई-भतीजे और चचेरे भाई की हत्या से कोहराम मच गया। दो युवक और एक किशोर के सिर में गोली मारे जाने की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के तीन युवकों की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस महकमें हड़कंप मच गया। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसपी सिटी अभिषेक समेत आसपास के छह से अधिक थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। बर्थडे पार्टी के दौरान मुंह पर केक लगाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

सुभाष रोड स्थित एक जिम में चल रही पार्टी के बीच दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से अमर, आकाश और मनीष निवासी सुभाष रोड, गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष और अमरदीप नगर पालिका सभासद संजय सैनी के भाई बताए गए हैं, जबकि 17 वर्षीय आकाश पुत्र राजीव उनका भतीजा है।

तिहरे हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात पुलिस ने छह टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिशें शुरू कर दीं।एसपी देहात अंतरिक्ष जैन का कहना है कि पीड़ित पक्ष द्वारा कुछ आरोपियों के नाम बताए गए हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से मचा कोहरामसुभाष रोड स्थित जिम में परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।शनिवार शाम सुभाष रोड स्थित जिम में बर्थडे पार्टी में हुए विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए।