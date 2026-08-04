प्रयागराज में ट्रिपल मर्डरः एक ही बेड पर खून से लथपथ मिले दो महिलाओं और एक पुरुष का शव

यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को एक ही बेड पर तीन लोगों के शव खून से लथपथ मिले। तीनों को धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

यूपी के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां तीन लोगों को धारदार हथियार से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इनमें दो महिलाएं और एक पुरुष है। तीनों के शव कमरे में एक ही बेड पर खून से लथपथ मिले हैं। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल कराई और पंचायतनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह नहीं पता चल सका है कि हत्या किसने की और इसके पीछे क्या कारण हैं। मारे गए लोगों में दो पति-पत्नी हैं। एक महिला पड़ोसी बताई जा रही है। वारदात शाहगंज के सरायकला मुहल्ले में किराए के मकान में हुई है।

बताया जाता है कि सरायकला में किराए के मकान में पति-पत्नी किराए के मकान में रहते थे और कबाड़ का काम करते थे। दोनों मूक-बधिर भी थे। पड़ोस में ही एक अन्य महिला का इनके घर आना जाना था। वह भी कबाड़ का काम करती थी। इस बीच मंगलवार की दोपहर पुलिस को इनकी हत्या की जानकारी मिली। एक साथ तीन हत्याओं की सूचना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। स्थानीय पुलिस के साथ ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कराई गई।

पुलिस ने मौके पर देखा कि एक ही कमरे में तीनों का शव एक ही बेड पर पड़ा था। पुरुष का शव बेड के एक किनारे पर और दूसरे किनारे पर दोनों महिलाओं के शव एक दूसरे के ऊपर बेतरतीब ढंग से पड़े थे। तीनों के शरीर पर खून और किसी धारदार हथियार से हमले के निशान थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की।

पूछताछ में पता चला कि सुशीला देवी के मकान में दो हजार मासिक किराए पर एक कमरा लेकर 40 से 45 साल के दंपती करीब छह महीने से रह रहा था। दोनों मूक-बधिर थे और कूड़ा बिनने और कबाड़ का काम करते थे। इसी कमरे में मारी गई दूसरी महिला का भी कभी कभार आना जाना लगा रहता था।

मकान मालकिन सुशीला देवी ने सबसे पहले कमरे में तीनों की लाश देखकर शाहगंज पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर शाहगंज थाना प्रभारी वैभव सिंह मय फोर्स पहुंचे। लेकिन तीनों की पहचान नहीं हो सकी। कमरे के अंदर कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला।

थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि मृत पुरुष के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि छोटे सिलेंडर से सिर पर प्रहार किया गया। वहीं दोनों महिलाओ के शरीर और चेहरे पर हाथापाई के निशान है। कमरे के अंदर मांसाहारी भोजन और शराब के ट्रेटा पैक मिले हैं।