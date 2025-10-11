यूपी में ट्रिपल मर्डर: मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों की पीट-पीटकर हत्या, मस्जिद के ऊपर मिले शव

बागपत के एक गांव में मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मौलाना मस्जिद के ऊपर बने मकान में परिवार के साथ रहता था। मस्जिद के ऊपर तीनों के लहूलुहान हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया।

यूपी के बागपत के एक गांव में मौलाना की पत्नी और दो मासूम बेटियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मौलाना मस्जिद के ऊपर बने मकान में परिवार के साथ रहता था। मस्जिद के ऊपर तीनों के लहूलुहान हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। घटना के समय मौलाना घर पर नहीं था वह देवबंद में आयोजित अफगानिस्तान के मंत्री के स्वागत समारोह में शामिल होने गया था।

मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम गांगनोली गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे। मौलाना अपनी 32 वर्षीय पत्नी इसराना, पांच वर्षीय बेटी सोफिया और तीन साल की बेटी सुमय्या के साथ मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर बने मकान में रहते थे। शनिवार को तीनों के शव मस्जिद के ऊपर लहूलुहान हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों के शवों को देखने से साफ लग रहा है कि तीनों की हत्या बेरहमी से पीट-पीटकर की गई थी।

देवबंद गए थे मौलाना इब्राहिम घटना के वक्त मौलाना इब्राहिम घर पर मौजूद नहीं थे। वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए हुए थे। मौलाना की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपराधियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। तिहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में जुट गई है।