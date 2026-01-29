Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTriple encounter in Agra; notorious Shoaib killed, two criminals shot and arrested
आधी रात गैंगवार, सुबह-सुबह एनकाउंटर, आगरा में शातिर शोएब को पुलिस ने मार गिराया

आधी रात गैंगवार, सुबह-सुबह एनकाउंटर, आगरा में शातिर शोएब को पुलिस ने मार गिराया

संक्षेप:

आगरा वालों के लिए गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू हुई। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों से एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया और दो बदमाशों को गोली मारकर दबोचा है।

Jan 29, 2026 08:48 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
share Share
Follow Us on

आधी रात गैंगवार करके ताजनगरी आगरा में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस का रौद्र रूप देखने को मिला है। यमुनापार इलाके के चर्चित राज चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी शोएब मंसूरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं, दो अन्य कुख्यात बदमाशों मोहित पंडित और अरबाज खान के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तीन अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़

आगरा पुलिस के लिए गुरुवार की सुबह गोलियों की गड़गड़ाहट से शुरू हुई। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राज चौहान हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। इस दौरान शहर के तीन अलग-अलग स्थानों पर बदमाशों और पुलिस के बीच आमना-सामना हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर जब बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:आगरा में आधी रात गैंगवार, गेस्ट हाउस में अंधाधुंध फायरिंग कर रंगबाज की हत्या

मुख्य आरोपी शोएब मंसूरी हुआ ढेर

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी शोएब मंसूरी को गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शोएब वही अपराधी था, जिस पर राज चौहान की हत्या की पूरी साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक, शोएब के मारे जाने से इलाके में पनप रहे एक बड़े क्रिमिनल नेक्सस का अंत हुआ है।

25-25 हजार के दो इनामी गिरफ्तार

मुठभेड़ के दौरान दो अन्य बदमाश, मोहित पंडित और अरबाज खान भी घायल हुए हैं। इन दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इन दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। घायल अवस्था में इन्हें पुलिस ने दबोच लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

क्या था राज चौहान हत्याकांड?

आगरा के यमुनापार इलाके में वर्चस्व की जंग में रंगबाज राज चौहान की गेस्ट हाउस में शराब पार्टी के दौरान आधी रात गोलियों की बौछार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही शहर में तनाव का माहौल था और पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को पकड़ने का भारी दबाव था। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अपराध के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे।

एसएसपी का बयान: "अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं"

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों की लोकेशन सुबह-सुबह ट्रेस की गई थी। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण का मौका दिया, लेकिन बदमाशों ने जान लेने की नियत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया और दो घायल हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आगरा की धरती पर अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस ट्रिपल एनकाउंटर के बाद यमुनापार इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और फरार चल रहे अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।