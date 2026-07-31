पहले कुत्ते पर किया ट्रायल, फिर पति को पिलाई जहरीली कोल्ड ड्रिंक, पत्नी के इरादों ने खड़े किए रोंगटे
बुलंदशहर में एक महिला ने अपने पति को मारने के लिए जिस तरह की साजिश रची, उसे सुनकर ही लोगों के रोंगहटे खड़े हो गए। पत्नी ने पहले कुत्ते को जहर देकर ट्रायल किया। इसके बाद उसने जहर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर अपने पति को पिलाई, लेकिन ऐन वक्त पर उसे उल्टी आ गई और पति की जान बच गई।
Bulandshahr News: नीला ड्रम, बाथरूम और सांप से कटवाकर पति की जान लेने वाली पत्नियों की चर्चा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एक और महिला की खौफनाक साजिश ने लोगों के रोंगहटे खड़े कर दिए। मामला बुलंदशहर जिले के अनूपशहर का है। यहां शादी के आठ साल बाद पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा। पत्नी का अपने पति से मन भर चुका था। पत्नी अब पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने खौफनाक साजिश रच डाली।
पत्नी के इरादों से पति पूरी तरह से अनजान था। पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही पति को उल्टी हो गई और उसकी जान बच गई। इसके बाद पत्नी के मौसेरे भाई ने पीड़ित को हकीकत बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुलासा किया कि युवक की पत्नी ने उसे जहर देने से पहले एक कुत्ते पर जहर का परीक्षण किया था। कुत्ते की मौत होने के बाद उसने पति को जहर दिया। पीड़ित पति ने पत्नी, सास, साली और एक अन्य रिश्तेदार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मौसेरे भाई ने बताई पत्नी के खौफनाक इरादे
बुलंदशहर नगर कोतवाली में बागपत के खिंडौड़ा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वीरेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 2018 में मेरठ निवासी शिवानी चौधरी से हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का आचरण संदिग्ध था और वह किसी से मोबाइल पर संपर्क में रहती थी। विरोध करने और परिजनों के समझाने पर मामला शांत तो हुआ लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्षों के समझाने पर वीरेंद्र, पत्नी को लेकर अनूपशहर आकर रहने लगा। पीड़ित ने बताया कि 5 जुलाई की रात पत्नी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उसे तुरंत उल्टी हो गई और बुखार भी आ गया। उसने इसे सामान्य बात समझकर दवा ले ली। इसके बाद 16 जुलाई को उसकी पत्नी का मौसेरा भाई विपिन उससे मिलने बुलंदशहर पहुंचा। विपिन ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी, सास और साली मिलकर वीरेंद्र की हत्या की साजिश रच रहे हैं। विपिन ने बताया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जहर दिया गया था। विपिन के दावों के मुताबिक, इस जहर का परीक्षण पहले एक कुत्ते पर किया गया था, जिससे कुत्ते की मौत हो गई थी।
भाभी ने उसे पांच लाख रुपये का दिया था लालच
विपिन ने बताया कि उसे भी इस साजिश में शामिल करने की कोशिश की गई और इसके बदले उसे पांच लाख रुपये देने का लालच दिया गया था। पीड़ित की मौत के बाद उसके एटीएम से पैसे निकालने और नौकरी दिलवाने तक का प्लान बनाया गया था। विपिन ने इस पूरी साजिश की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित को सौंपी। पीड़ित वीरेंद्र ने बताया कि पत्नी द्वारा पांच जुलाई को उसे जहर दिया गया था, लेकिन उल्टी हो जाने के कारण उसकी जान बच गई। पुलिस ने पत्नी शिवानी चौधरी, सास सरोज, साली राखी और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।