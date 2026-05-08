आयकर भवन की 7वीं मंजिल से कूदकर दी जान; आगरा में टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया

आगरा में टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर सुरेश मौर्या ने आयकर भवन की 7वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद पत्नी अलका मौर्या सुधबुध खो बैठी थीं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ सुरेश चंद्र मौर्या का बेटा गुस्से में था। पिता के आत्मघाती कदम ने उसे बुरी तरह हिला दिया था।

आगरा के संजय प्लेस (हरीपर्वत) स्थित आयकर भवन की सातवीं मंजिल से कूदकर गुरुवार की शाम टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मौर्या (48) ने खुदकुशी कर ली। वह शाम साढ़े पांच बजे ऑफिस में जरूरी काम की बोलकर घर से निकले थे। उनकी चप्पलें सातवीं मंजिल पर ही मिलीं। घटना के समय ऑफिस खाली हो चुका था। वह लंबे समय से अवसाद में थे। मनोचिकित्सक से उपचार भी चल रहा था। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस छानबीन कर रही है। गुरुवार शाम करीब सवा छह बजे बृजद्वारिका, पश्चिमपुरी (सिकंदरा) निवासी सुरेश चंद्र मौर्या एक्टिवा से आयकर भवन पहुंचे। उस समय नीचे चौकीदार लोकेंद्र की ड्यूटी थी। उसने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद ही चौकीदार को आवाज सुनाई पड़ी। वह बाथरूम गया था। भागकर आया तो देखा कि नीचे फर्श पर सुरेश चंद्र मौर्या का शव पड़ा था। नाक से खून बह रहा था। उसने शोर मचाया। बुरी तरह घबरा गया।

सातवीं मंजिल से कूदकर दी जान सूचना पर हरीपर्वत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन शुरू की। आयकर भवन सात मंजिला है। छत के गेट पर ताला रहता है। पुलिस को सातवीं मंजिल पर रेलिंग के पास सुरेश चंद्र की चप्पलें पड़ी मिलीं। उन्हें देख पुलिस ने आशंका जताई कि सुरेश चंद्र मौर्या ने सातवीं मंजिल की रेलिंग पर चढ़कर नीचे छलांग लगाई है। टैक्स रिकवरी इंस्पेक्टर (टीआरआई) सुरेश चंद्र मौर्या की मौत ने उनके सहकर्मियों को हिला दिया है। सभी रह-रहकर एक ही बात बोल रहे हैं कि उन्हें सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्हें कोई परेशानी थी तो उनसे कह सकते थे। इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था।

पत्नी बोली- लौट आओ, लौट आओ पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि सुरेश चंद्र मौर्या किस वजह से अवसाद में थे। कभी इलाज के दौरान उन्हें कुछ बताया क्या। पुलिस डॉक्टर से भी मिलेगी। पुलिस को प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि सुरेश चंद्र मौर्या की पदोन्नति हुई थी। उन्होंने प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया था। प्रमोशन के बाद उन्हें बाहर जाना पड़ सकता था। वह परिवार के साथ आगरा में रहते थे। बेटा बीटेक कर रहा है। बेटी दिल्ली में आईएएस के लिए तैयारी कर रही है। सूचना पर आई उनकी पत्नी अलका मौर्या की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। वह फूट-फूटकर रो रही थीं। यही बोल रही थीं कि लौट आओ, लौट आओ।