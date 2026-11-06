ट्रैकिंग हादसाः बर्फ में फंसी बड़ी बहन को बचाने के लिए छोटी ने अपने कपड़े तक पहना दिए थे

उत्तराखंड के हिमस्खलन में जान गंवाने वाली दोनों बहनों दीपिका और वर्तिका का शव लखनऊ स्थित घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। दीपावली जैसे त्योहार पर जहां हर तरफ हंसी-खुशी का माहौल था, इस परिवार में रोना-चीखना मचा देख हर किसी की आंखें नम हो गईं।

उत्तराखंड में हिमस्थलन में मारी गईं लखनऊ की बेटियां दीपिका और वर्तिका (फाइल फोटो)

लखनऊ, संवाददाता। उत्तरकाशी में हिमस्खलन में जान गंवाने वाली दोनों बहनें अंतिम क्षण तक जिंदगी के लिए संघर्ष करती रहीं। बड़ी बहन की जान बचाने के लिए वर्तिका ने अपने शरीर के कपड़े भी दीपिका को पहना दिए थे। जब सर्च टीम को दीपिका का शव मिला तो उसके शरीर पर अतिरिक्त कपड़े भी मिले, जो वर्तिका के बताए जा रहे हैं। हालांकि, भीषण ठंड और हिमस्खलन के चलते दोनों की सांसें थम गईं।

हिमस्खलन के चलते वर्तिका के सिर और हाथ में भी गंभीर चोट आई थी। बुधवार को दोनों के शव मिलने पर उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद शाम सात बजे लखनऊ के लिए एंबुलेंस से रवाना कर दिया गया था। भाई अतुल गुरुवार सुबह करीब 10 बजे दोनों बहनों के शव गुड़ंबा में गायत्री पुरम स्थित घर लेकर पहुंचे।

दोनों के शवों के गायत्रीपुरम पहुंचते ही मोहल्ले में चीत्कार मच गई। परिजनों के साथ रिश्तेदार, मोहल्ले के लोगों की आंखों में आंसू थे। करीब दो घंटे तक दोनों के शवों को घर में रखा गया। इस दौरान परिजनों के अलावा वर्तिका व दीपिका के अंतिम दर्शन के लिए दोस्तों का तांता लगा रहा। दोपहर 12 बजे के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। 12:30 बजे पहले दीपिका का शव घर के बाहर निकाला गया और फिर 12:33 बजे वर्तिका का शव निकाला गया। दोनों बहनों के शवों को 12:48 बजे शव वाहन से अंतिम संस्कार के लिए भैंसाकुंड ले जाया गया।

पिता बोले-आज बेटियों की विदाई है, कैसे बैठ जाऊं बेटियों के शव देख पिता श्रीनायारण वर्मा रोते हुए बस इतना कहते रहे कि विदाई करनी थी। बहुत लाड़-प्यार से पाला था, आज हो गई विदाई। ऐसी विदाई किसी की न हो। पिता श्रीनारायण की हालात देख जब पड़ोसी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, तो फफक कर रो पड़े और बोले आज बिटिया की विदाई है कैसे बैठ जाऊं।

दीपिका ने प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए कहा था वर्तिका ने ट्रेकिंग की प्लानिंग की थी और ऑफिस के एक सदस्य के शामिल न होने पर उसने बड़ी बहन दीपिका को चलने के लिए कहा था। दीपिका के एक दोस्त के अनुसार, ट्रेकिंग पर जाने से पहले खरीदारी व तैयारी करते समय उसने कहा था कि इस बार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने वर्तिका से भी कहा था कि अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, दिसंबर में चलते हैं।

कंपनी के खिलाफ एफआईआर की तैयारी परिजनों का कहना है कि ट्रेकर्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ट्रेकिंग कंपनी की थी। इसके लिए उन्होंने मोटी फीस भी ली थी, लेकिन कंपनी ने केवल अपने चार कर्मचारियों को ही एयर लिफ्ट कर बचाया और बाकी सदस्यों को छोड़ दिया। अब परिवार वाले सोलसीकर ट्रेकिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। भाई अतुल ने बताया कि बहनों के अंतिम संस्कार के बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

कब क्या हुआ 26 अक्तूबर को ट्रेकिंग कंपनी से तीन दिन की अनुमति मिली, 29 से शुरू होनी थी ट्रेकिंग

27 अक्तूबर को दीपिका लखनऊ से वर्तिका के पास दिल्ली पहुंची, दोनों टीम संग गंगोत्री के लिए रवाना हुईं

28 अक्तूबर को मौसम खराब होने का अलर्ट मिला, टीम से संपर्क नहीं हो सका

29 अक्तूबर को हिमस्खलन होने पर 12 सदस्यीय टीम बर्फबारी में फंस गई

30 अक्तूबर को ट्रैकर्स ने ट्रेकिंग कंपनी से संपर्क कर मदद मांगी

31 अक्तूबर को ट्रेकिंग कंपनी ने चार लोगों को रेस्क्यू किया

01 नवंबर को हेलीकॉफ्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया

03 नवंबर को ट्रेकर्स के टेंट व सामान के साथ दो शव भी मिले

04 नवंबर को सर्च टीम को दीपिका व वर्तिका के शव बर्फ में मिले

04 नवंबर को दोनों बहनों के शव लखनऊ के लिए रवाना किए गए