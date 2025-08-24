झांसी-मिर्जापुर हाइवे पर स्कॉर्पियो के ऊपर गिरा पेड़, रिटायर्ड आईएफएस और उनकी पत्नी की मौत

चित्रकूट में झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर एक स्कार्पियो के ऊपर भारी-भरकम महुए का पेड़ गिर पड़ा। हादसे में बांदा जा रहे रिटायर आईएफएस अफसर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं, बेटे, पौत्र और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए।

यूपी के चित्रकूट से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कर्वी से सटे कालूपुर पाही के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर एक स्कार्पियो के ऊपर भारी-भरकम महुए का पेड़ गिर पड़ा। हादसे में बांदा जा रहे रिटायर आईएफएस अफसर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं,गंभीर रूप से घायल बेटे, पौत्र और चालक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

बांदा शहर के पुलिस लाइन के पीछे झील का पुरवा में रहने वाले रिटायर आईएफएस अधिकारी 80 वर्षीय दुर्गा प्रसाद द्विवेदी अपना इलाज कराने बेटी के पास मुंबई गए थे। कई दिन रुककर इलाज के बाद वह ट्रेन से 72 वर्षीय पत्नी मधु के साथ मुंबई से वापस लौटे थे। रविवार दोपहर दोनों मानिकपुर स्टेशन में ट्रेन से उतरे। यहां उन्हें लिवाने स्कार्पियो से 43 वर्षीय बेटा अभिनव, 30 वर्षीय पौत्र अर्थ पुत्र विश्वास द्विवेदी और चालक 40 वर्षीय बबलू निवासी बलवारा पहुंचे। मानिकपुर से सभी लोग वापस बांदा लौट रहे थे।

कालूपुर पाही के पास करीब दो बजे हाईवे किनारे महुए का एक पेड़ अचानक स्कार्पियो पर अगले हिस्से आ गिरा। हादसा देख आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और कार में फंसे सभी लोगों को निकाल जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दुर्गाप्रसाद और मधु को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर एसपी अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी अरविंद वर्मा पुलिसबल के साथ पहुंच गए। जेसीबी की मदद से पेड़ हटवाकर यातायात बहाल कराया गया।