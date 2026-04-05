कानपुर में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश में ऑटो पर गिरा पेड़, महिला और चालक की दर्दनाक मौत

कानपुर में आंधी संग आई बारिश ने जमकर तांडव मचाया। मकड़ीखेड़ा की जमुना देवी दो बेटियों ज्योत्सना और राजकुमारी के साथ कुलवंती हॉस्पिटल गईं थीं। वहां से बाहर आकर बारिश में ऑटो में बैठी थीं। तभी अचानक पेड़ गिरा और सभी दब गए। इस हादसे में महिला और चालक की मौत हो गई।

यूपी के कानपुर में शनिवार को तेज आंधी संग आई बारिश ने जमकर तांडव मचाया। दरअसल, मकड़ीखेड़ा की जमुना देवी दो बेटियों ज्योत्सना और राजकुमारी के साथ कुलवंती हॉस्पिटल गईं थीं। वहां से बाहर आकर बारिश में ऑटो में बैठी थीं। तभी अचानक पेड़ गिरा और सभी दब गए। ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। जमुना देवी संग मकड़ीखेड़ा निवासी ऑटो चालक 30 वर्षीय सोनू की भी मौके पर मौत हो गई। इंद्रानगर में पेड़ टूटकर गिर गया। जबकी राज बहादुर, पत्नी गीता और रामगोपाल घायल हो गए।

तेज आंधी संग आई बारिश से काकादेव में कुलवंती हास्पिटल के पास ऑटो पर गिरे पेड़ ने दो परिवारों की जड़ें हिला दीं। इस हादसे में नवाबगंज के मकड़ीखेड़ा निवासी जमुना देवी और 30 वर्षीय ऑटो चालक सोनू निषाद की मौत हो गई। ऑटो पर गिरे भारी-भरकम पेड़ को करीब एक घंटे बाद हटाया जा सका। कटर मंगाकर पेड़ और ऑटो की बॉडी काटने के बाद जमुना देवी की दोनों बेटियों और शवों को निकाला जा सका।

नवाबगंज के मकड़ीखेड़ा के रहने वाले हीरा लाल सीएसए से रिटायर्ड हैं। परिवार में पत्नी जमुना देवी, बेटी ज्योत्सना और राजकुमारी है। ज्योत्सना भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र में लिपिक है। परिजनों ने बताया कि जमुना देवी को डायबिटीज थी। शनिवार को जमुना देवी रूटीन चेकअप के लिए कुलवंती हास्पिटल जा रहीं थीं। इसके लिए उन्होंने मकड़ीखेड़ा में रहने वाले ई-ऑटो चालक सोनू निषाद को बुक किया था। जमुना देवी बेटी ज्योत्सना और राजकुमारी के साथ गईं थीं। शाम को अस्पताल से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई।

काकादेव पुलिस के मुताबिक अस्पताल से 100 मीटर दूर जाते ही फुटपाथ पर खड़ा बरगद का पेड़ उनके ऑटो पर गिर गया। तत्काल पुलिस और दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली की सप्लाई बंद करवाई। डीसीपी दक्षिण एसएम आबिदी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कटर की मदद से पेड़ की टहनियों को काटा और जेसीबी की मदद से हटाया। इसके बाद ऑटो की बॉडी काटकर घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद सोनू और ज्योत्सना के शव निकाले। ज्योत्सना को हैलट के बाद निजी अस्पताल में ले गए।