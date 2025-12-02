Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTreasury opens for IIT students, BHU offers packages worth over Rs 1 crore on first day
आईआईटी के छात्रों के लिए खुला खजाना, BHU में पहले दिन 17 को एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज ऑफर

आईआईटी के छात्रों के लिए खुला खजाना, BHU में पहले दिन 17 को एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज ऑफर

संक्षेप:

कैंपल प्लेसमेंट के लिए आईआईटी बीएचयू पहुंची कंपनियों में छात्रों के लिए इस बार खजाना खोल दिया है। 17 छात्रों को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया है। एक छात्र को 1.67 करोड़ रुपये वार्षिक का ऑफर मिला है।

Tue, 2 Dec 2025 07:54 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट में पीपीओ और इंटर्नशिप लेकर आई कंपनियों ने अबकी खजाना खोल दिया है। पहले दिन के दो स्लॉट में 17 छात्रों को विभिन्न कंपनियों की ओर से एक करोड़ रुपये वार्षिक से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया है। अधिकतम पैकेज 1.67 करोड़ और न्यूनतम 47.19 लाख का मिला है। पिछले वर्ष से तुलना करें तो पहले दिन 87 कंपनियों ने 399 पेड इंटर्नशिप दिए जबकि 160 कंपनियों ने 432 प्री प्लेसमेंट ऑफर दिए थे। इस वर्ष पहले दिन 98 कंपनियों ने 443 पेड इंटर्नशिप और 125 कंपनियों ने 489 ऑफर दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संस्थान के सतीश धवन छात्रावास में रविवार रात 11.59 का समय बीतते धड़कनें तेज हो गईं। हॉस्टल के विभिन्न तलों पर अलग-अलग कंपनियों के जॉब इंटरव्यू शुरू हुए। इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में लिए गए। सोमवार सुबह 10 बजे तक चले दो स्लॉट के साक्षात्कार के बाद नतीजे चौंकाने वाले थे। 1.67 करोड़ वार्षिक के सर्वाधिक पैकेज के साथ छह छात्रों को 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर का पैकेज मिला है। पहले दिन के प्रदर्शन को देखते हुए आईआईटी के अधिकारी यह मान रहे हैं कि अबकी पिछले वर्ष का अधिकतम पैकेज का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले वर्ष यह 2.20 करोड़ रुपये वार्षिक का था।

ये भी पढ़ें:वाराणसी में सिक्सलेन टनल का निर्माण शुरू, नीचे से गाड़ियां, ऊपर से दौड़ेगा विमान

इसके अलावा अंतिम वर्ष से पहले के छात्रों के लिए कंपनियों ने कई ऑफर रखे। पहले दिन के दो स्लॉट में 98 कंपनियों ने कुल 443 पेड इंटर्नशिप ऑफर दिए हैं। तीसरे स्लॉट में भी कुछ नई कंपनियों ने छात्रों की मेधा को अपनी कसौटी पर कसा। आने वाले एक हफ्ते में कुल 330 कंपनियां 1704 छात्रों के बीच से अपने लिए बेहतर प्रोफेशनल्स का चुनाव करेंगी।

पहले दिन निकले पिछले साल से आगे

आईआईटी के छात्र कैंपस इंटरव्यू के पहले दिन पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर कर गए। पिछले पूरे साल में एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज सिर्फ नौ विद्यार्थियों को मिला था। इस साल पहले स्लॉट में ही 10 और दूसरे स्लॉट में सात छात्रों को एक करोड़ रुपये सालाना से ऊपर के पैकेज ऑफर हो गए। अगले कुछ दिनों में यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है।

पहले दिन पहुंचीं ये कंपनियां

नेशन विद नमो, क्वांट, एनके सिक्योरिटीज, रूब्रिक, डेटाब्रिक्स, गूगल, गोल्डमैन सैक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटवेस्ट, एडोब, स्प्रिंकलर, फ्लिपकार्ट, मास्टरकार्ड, फोन पे, टेक महिंद्रा, ओरेकल, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिस्को, वॉलमार्ट, जिंदल स्टील, लिंक्डइन, गोदरेज, अमेजन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड।