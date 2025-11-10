यूपी में मंदिर के चबूतरे की खुदाई में निकला खजाना, जेवरात लूटने को ग्रामीणों में मची छीना-झपटी

Hindustan Hindi News
Mon, 10 Nov 2025 09:37 PM Dinesh Rathour कमालगंज (फर्रुखाबाद)
यूपी के फर्रुखाबाद में उस समय खलबली मच गई जब मंदिर के चबूतरे की खुदाई के दौरान अचानक से खजाना निकल आया। श्रंगीरामपुर में निर्माणाधीन मंदिर के चबूतरे की नींव की खुदाई के दौरान एक गिलास में जेवरात निकले। जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोगों ने छीनाझपटी कर गिलास को छीन लिया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कुछ जेवर बरामद कर लिए हैं। बाकी के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है।

श्रंगीरामपुर गांव में हनुमान मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के आगे चबूतरा निर्माण को नींव की खुदाई चल रही है। इस दौरान एक मजदूर को खुदाई करते समय एक गिलास हाथ लगा। इसके अंदर मिट्टी और कुछ जेवरात थे। मंदिर की देखरेख करने वाले दीपू को मजदूर ने गिलास दे दिया। इस बीच दीपू ने गिलास की मिट्टी हटाई तो उसमें सोने के जेवरात निकल आए। नींव की खुदाई में जेवरात निकलने की सूचना पर आस पास के सैकड़ों लोग मंदिर पहुंच गए। कुछ लोग छीनाझपटी करने लगे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुछ सामान बरामद कर लिया है। क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि कुछ सामान बरामद किया गया है। पूरी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है।

खजाने की खोज में मंदिर की दीवार काटकर की खोदाई

वहीं दूसरी ओर प्रयागराज जिले के शनिवार की रात बारा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छीड़ी के पहाड़ी पर स्थित पथरबंदी महादेव मंदिर की पीछे की दीवार काट कर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में खोदाई कर परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पथरबंदी महादेव मंदिर में दीवार काट कर खोदाई करने से मंदिर में गड़े खजाने की चर्चा शुरू हो गई है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि मंदिर परिसर में प्राचीन खजाना छिपा है। उसी की तलाश में चोरों द्वारा यह काम किया गया है किन्तु उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं सकता है। ग्राम प्रधान सतीश कुमार गुप्ता की सूचना पर बारा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थलीय निरीक्षण किया।

