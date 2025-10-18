Hindustan Hindi News
बांके बिहारी मंदिर का खोला गया खजाना, दरवाजा खोलने में छूटे पसीने, अंदर से क्या-क्या निकला?

संक्षेप: 54 साल से बंद पड़े श्री बांके बिहारी मंदिर के तोषखाना को शनिवार को खोल दिया गया। शुरुआती समय में तो दरवाजा खोलने में पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद तोषखाना के ताले खोले गए।

Sat, 18 Oct 2025 05:31 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
54 साल से बंद पड़े श्री बांके बिहारी मंदिर के तोषखाना को शनिवार को खोल दिया गया। शुरुआती समय में तो दरवाजा खोलने में पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद तोषखाना के ताले खोले गए। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान अंदर से कीमती आभूषण या खजाने के बजाय केवल धूल और पीतल के बर्तन ही बरामद हुए। लंबी जांच के बाद कमेटी ने तोषखाना को दोबारा सीलबंद कर दिया। बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने को खोले जाने को लेकर जो प्रयास किए जा रहे थे वह शनिवार को सफल हो गए। तोषखाना का दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर से कुछ खास सामान नहीं मिल सका।

पहला दरवाजा खुलते ही सबसे पहले वन विभाग की एक विशेष टीम ने तोषखाना के अंदर प्रवेश किया। टीम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस का पता लगाने वाली डिवाइस अंदर ले गई थी, जिससे तोषखाने के अंदर हवा और गैसों की जांच की जा सके। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला कि तोषखाना के पहले दरवाजे के भीतर पाँच बाई छह फीट की एक छोटी कोठरी है, जिसमें केवल धूल का अंबार जमा था। तोषखाने के अंदर खजाना ढूंढने को लेकर करीब साढ़े तीन घंटे तक कार्रवाई चली। इस दौरान तोषखाना के दूसरे हिस्से में दो-तीन बक्से मिले, लेकिन इन बक्सों में भी केवल पीतल के बर्तन ही पाए गए। किसी भी प्रकार का बहुमूल्य आभूषण या खजाना नहीं मिला। इसके बाद अभियान को समाप्त कर दिया गया और कमेटी ने तोषखाना को विधिवत रूप से दुबारा सील बंद कर दिया।

गोस्वामी समाज का विरोध

तोषखाना में चली जांच-पड़ताल को लेकर गोस्वामी समाज के एक धड़े ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये कार्रवाई गुपचुप तरीके से की गई है। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनेश गोस्वामी ने मंदिर परिसर के अंदर ही कमेटी और कमेटी में शामिल एक गोस्वामी सदस्य के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। उन्होंने इस कार्रवाई को मंदिर पर कब्जा करने की साजिश बताया। तोषखाना खुलने के दौरान मंदिर में मौजूद कई गोस्वामी कहते रहे कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह दरवाजा मंत्रों से जाप कर बंद किया गया है।

ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी चोरी

प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1926 और 1936 में दो बार तोषखाने में चोरी भी हुई थी। इन चोरियों की घटनाओं की रिपोर्ट के चलते 4 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। चोरी के बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद करके सामान डालने के लिए एक छोटा सा मोखा (मुहाना) बना दिया था। वर्ष 1971 अदालत के आदेश पर खजाने के दरवाजे के ताले पर सील लगा दी गई, जो आज तक यथावत है।

2002 में खोलने का आग्रह किया था

गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2002 में मंदिर के तत्कालीन रिसीवर वीरेंद कुमार त्यागी को कई सेवायतों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर तोषाखाना खोलने का आग्रह किया था। वर्ष 2004 में मंदिर प्रशासन ने गोस्वामीगणों को निवेदन पर पुनः तोषाखाना खोलने के कानूनी प्रयास किये थे लेकिन वह भी असफल रहे। वर्षों बाद ही सही तोषखाना खुलने से अनेक बातें स्पष्ट होंगी।