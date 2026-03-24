दिल्ली-मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे से सफर हुआ महंगा, टोल टैक्स बढ़ा; जानें कितना
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों का टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। मेरठ से दिल्ली के बीच चार पहिया वाहनों का टोल अब 170 रुपये की जगह 175 रुपये देना होगा। 24 घंटे में आने-जाने का टोल 255 रुपये की जगह 265 रुपये लगेगा।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक्सप्रेसवे की टोल दरों में 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। एनएचएआई ने नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।
एनएचएआई ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों का टोल शुल्क बढ़ा दिया है। मेरठ से दिल्ली के बीच चार पहिया वाहनों का टोल अब 170 रुपये की जगह 175 रुपये देना होगा। वहीं 24 घंटे में आने-जाने का टोल 255 रुपये की जगह 265 रुपये लगेगा। इसी तरह व्यवसायिक वाहनों का टोल शुल्क भी 10 रुपये से 45 रुपये तक बढ़ाया गया है। इसी तरह मेरठ से इंदिरापुरम, डुंडाहेड़ा, डासना, रसूलपुर, भोजपुर के बीच का टोल शुल्क भी इसी तरह बढ़ाया गया है।
मेरठ (काशी टोल) से दिल्ली (सराय काले खां) के बीच टोल की दरें
निजी वाहन (कार/जीप)
मेरठ से दिल्ली तक का टोल अब 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये हो गया है। 24 घंटे में आना-जाना करने का शुल्क 255 से बढ़ाकर 265 रुपये किया गया है।
हल्के व्यावसायिक वाहन
हल्के वाणिज्यिक वाहनों, मिनी बस का टोल शुल्क 275 रुपये से 285 और 24 घंटे में आना-जाना करने का शुल्क 415 से बढ़ाकर 425 रुपये किया गया है।
बस और ट्रक(2 एक्सल)
बस और ट्रक का टोल शुल्क 580 रुपये से बढ़ाकर 595 रुपये किया गया है, जबकि 24 घंटे में आना-जाना करने पर 870 की जगह 890 रुपये देना होगा।
अन्य भारी व्यवसायिक वाहन
अन्य भारी व्यवसायिक वाहनों का टोल शुल्क 630 से बढ़ाकर 645, 905 से बढ़ाकर 930 और 1105 रुपये से बढ़ाकर 1130 रुपये किया गया है, जबकि 24 घंटे में आना-जाना करने पर 970,1395 और 1700 रुपये शुल्क देना होगा।
दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच का नया टोल शुल्क
वाहन का प्रकार सिंगल रिटर्न मासिक पास
कार, जीप, वैन 175 265 5840
हल्के कमर्शियल वाहन / मिनी बस 285 425 9435
बस या ट्रक (दो एक्सल) 595 890 19770
मल्टी एक्सल वाहन (3-एक्सल वाहन)645 970 21565
भारी वाहन (4 से 6 एक्सल) 930 1395 31005
ओवरसाइज वाहन (7+ एक्सल) 1130 1700 37745
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें