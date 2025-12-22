लखनऊ से दिल्ली-मुंबई जाना हुआ महंगा, शताब्दी और पुष्पक जैसी ट्रेनों का जानें नया किराया

संक्षेप: ट्रेन में सफर करना अब थोड़ा महंगा होगा। रेलवे ने यात्रियों के किराये में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर पर साधारण श्रेणी में एक पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें भी महंगी हो जाएंगी।

ट्रेन में सफर करना अब महंगा होगा। रेलवे ने यात्रियों के किराये में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर पर साधारण श्रेणी में एक पैसा प्रति किलोमीटर किराये की बढ़ोतरी की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ से लंबी दूरी करने वालों पर शुक्रवार से बोझ बढ़ेगा। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 से 15 रुपये, मुंबई का 25 से 30 रुपये तक, जम्मूतवी का 22 से 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 11 से 13 रुपये तक बढ़ेगा। लखनऊ मेल की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी व स्लीपर का किराया अभी क्रमश: 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है। यह 26 दिसंबर से बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये होने की संभावना है। शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एग्जिक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 व 1405 रुपये है। यह 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा।

लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्स्प्रेस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर का किराया 26 दिसंबर से 4105 रुपये, 2444 रुपये, 1724 रुपये व 679 रुपये तक होने की संभावना है। बेगमपुरा एक्सप्रेस का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में 3230 रुपये, 1930 रुपये, 1375 रुपये एवं 540 रुपये हो जाएगा।