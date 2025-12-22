Hindustan Hindi News
लखनऊ से दिल्ली-मुंबई जाना हुआ महंगा, शताब्दी और पुष्पक जैसी ट्रेनों का जानें नया किराया

संक्षेप:

ट्रेन में सफर करना अब थोड़ा महंगा होगा। रेलवे ने यात्रियों के किराये में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर पर साधारण श्रेणी में एक पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें भी महंगी हो जाएंगी। 

Dec 22, 2025 11:45 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
ट्रेन में सफर करना अब महंगा होगा। रेलवे ने यात्रियों के किराये में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर पर साधारण श्रेणी में एक पैसा प्रति किलोमीटर किराये की बढ़ोतरी की गई।

लखनऊ से लंबी दूरी करने वालों पर शुक्रवार से बोझ बढ़ेगा। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 से 15 रुपये, मुंबई का 25 से 30 रुपये तक, जम्मूतवी का 22 से 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 11 से 13 रुपये तक बढ़ेगा। लखनऊ मेल की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी व स्लीपर का किराया अभी क्रमश: 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है। यह 26 दिसंबर से बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये होने की संभावना है। शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एग्जिक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 व 1405 रुपये है। यह 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा।

लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्स्प्रेस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर का किराया 26 दिसंबर से 4105 रुपये, 2444 रुपये, 1724 रुपये व 679 रुपये तक होने की संभावना है। बेगमपुरा एक्सप्रेस का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में 3230 रुपये, 1930 रुपये, 1375 रुपये एवं 540 रुपये हो जाएगा।

ट्रेनों की बढ़ी कीमतों से रेलवे को होगी 600 करोड़ की अतिरिक्त आय

बता दें कि रेलवे बोर्ड ने रविवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार, किराये के ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। रेलवे को बढ़े किराये से 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। दैनिक यात्रियों और कम दूरी का सफर करने वालों पर बोझ नहीं डाला गया है। हालांकि, पहले से रिजर्वेशन करा चुके रेल यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जाएगा। रेलवे के अनुसार, लोकल (उपनगरीय सेवा) ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट (एमएसटी) के किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे की ओर से ट्रेन टिकट के दाम में इस साल की दूसरी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई की पहली तारीख को किराया बढ़ाया गया था। तब भी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में 1 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
