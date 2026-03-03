होली मिलने जा रहे 2 दोस्तों की हादसे में दर्दनाक मौत, एक युवक की अभी 20 फरवरी को हुई थी शादी

यूपी के अलीगढ़ में होली मिलने जा रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों दोस्त की बहन के घर होली मिलने जा रहे थे। मरने वाले एक युवक की अभी 20 फरवरी को ही शादी हुई थी।

यूपी के अलीगढ़ में मडराक थाना क्षेत्र के आगरा रोड स्थित गांव शाहपुर के पास सोमवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों बाइक से सासनी में दोस्त की बहन के घर होली मिलने जा रहे थे। मरने वाले एक युवक की अभी 20 फरवरी को ही शादी हुई थी।

सासनीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला पला होली चौक निवासी छोटे (22) पुत्र हरि सिंह मजदूरी करता था। वह अपने दोस्त भूपेंद्र (23) पुत्र कालीचरन और नरेश (25) पुत्र महेंद्र सिंह के साथ बाइक से बहन लक्ष्मी की ससुराल कस्बा सासनी होली मिलने जा रहा था। रास्ते में आगरा रोड स्थित गांव शाहपुर के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ सड़क किनारे गिर गए। देर रात गश्त कर रहे पीआरवी कर्मियों को तीनों सड़क किनारे पडे़ दिखे तो आनन-फानन में तीनों को जिला अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने छोटे और भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। नरेश की हालत नाजुक होने पर उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जेब में मिले मोबाइल के आधार पर पुलिस ने संपर्क किया तो परिजन जिला अस्पताल आ गए। परिजनों ने दोनों की शिनाख्त छोटे और भूपेन्द्र के रूप में कर ली। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। होली के त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया।

हाथ की मेहंदी छूटने से पहले उजड़ा मांग का सिंदूर मृतक छोटे की शादी 20 फरवरी को ही अंजली से हुई थी। अभी अंजली के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि उससे पहले ही मांग का सिंदूर उजड़ गया। होली पर अंजली अपने मायके गई हुई थी। जैसे ही पति की हादसे में मौत की खबर पहंुची तो होश उड़ गए। दोनों ही परिवारों में मातम पसर गया।

सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हुई है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी चैक कराए जा रहे हैं। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीनों बचपन के थे अच्छे दोस्त छोटे परिवार में पांच बहन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बहनों की शादी हो चुकी है। छोटा भाई अविवाहित है। वहीं,भूपेन्द्र परिवार में तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर थी। घायल नरेश की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तीनों बचपन के अच्छे दोस्त थे।